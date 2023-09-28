В этой связи возникает много вопросов. Итак, в Генштабе разъяснили, как будет происходить процесс и другие важные нюансы.

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Справка. 26 октября 2022 вступил в силу Закон Украины от 07.10.2022 № 2664-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Внесенные изменения предполагают взятие на военный учет военнообязанных женщин, которые:

окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность (такие лица подлежат взятию на военный учет военнообязанных);

имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны (такие лица берутся на военный учет военнообязанных по их желанию).

Мероприятия будут внедряться постепенно

В Генштабе отметили, что не требует немедленной постановки указанной категории женщин на военный учет. Эти мероприятия планируется осуществить постепенно, в течение трех лет.

Дополнительные меры по ограничению передвижения этих женщин с 1 октября 2023 года не предусматриваются. Также не происходит принудительное вовлечение их в прохождение военной службы во время мобилизации и не планируется в будущем.

Все военнообязанные женщины проходят военную службу исключительно в добровольном порядке,

– отметили в Генштабе.

Но напомнили, что взятие на военный учет женщин, имеющих медицинскую профессию, не является новшеством и осуществлялось в государстве и раньше с 1994 года.

Что еще нужно знать

Отмечают, что с целью реализации требований законодательства и нормативно-правовых актов, связанных с взятием женщин на военный учет: