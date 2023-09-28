У зв'язку з цим виникає багато питань. Тож, у Генштабі роз'яснили, як відбуватиметься процес й інші важливі нюанси.

Дивіться також Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026 року, – Ляшко

Довідка. 26 жовтня 2022 року набув чинності Закон України від 07.10.2022 № 2664-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Внесені зміни передбачають взяття на військовий облік військовозобов'язаних жінок, які:

закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність (такі особи підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних);

мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони (такі особи беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням).

Заходи впроваджуватимуть поступово

У Генштабі зазначили, що не вимагають негайної постановки зазначеної категорії жінок на військовий облік. Ці заходи планується здійснити поступово, впродовж трьох років.

Додаткових заходів з обмеження пересування цих жінок з 1 жовтня 2023 року не передбачається. Також не відбувається примусове залучення їх до проходження військової служби під час мобілізації та не планується в майбутньому.

Усі військовозобов'язані жінки проходять військову службу виключно у добровільному порядку,

– наголосили у Генштабі.

Та нагадали, що взяття на військовий облік жінок, які мають медичний фах, не є нововведенням і здійснювалося у державі й раніше з 1994 року.

Що ще треба знати

Зазначають, що з метою реалізації вимог законодавства та нормативно-правових актів, які пов'язані із взяттям жінок на військовий облік: