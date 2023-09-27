Однак залежно від ситуації на фронтах його можуть переглянути. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник голови Міноборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026 року, – Ляшко

Посилення мобілізації поки не готують

Павлюк зазначив, що "поки плани щодо мобілізації не змінювалися". Водночас все залежить від того, які виклики постануть перед країною на тлі повномасштабної військової агресії Росії, що досі триває.

Також він наголосив, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка, і "треба до цього готуватися та бути готовими".

Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації... але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту,

– заявив заступник голови Міноборони.

Варто прочитати Е-реєстр військовозобов'язаних: коли він запрацює та чи будуть повістки онлайн

До якого віку чоловік може служити

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється по-різному: