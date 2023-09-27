Закон про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників схвалили у 2017 році. Реєстр формально запустили 28 березня 2022 року, проте повної бази всіх військовозобов'язаних там не було, пише 24 Канал.

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Коли запрацює реєстр військовозобов'язаних

Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла розповіла, що електронний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг" готовий вже на 90%, інформує ВВС Україна.

"З наповненням реєстру "Оберіг" великий прогрес, там вже є дані щодо майже всіх військовозобов'язаних – 90%. Далі працюємо з Мінцифрою, щоб зв'язали інші реєстри з цією базою даних", – заявила Безугла.

Як каже Безугла, на повну з комунікацією з реєстрами інших органів влади"Оберіг" має запрацювати восени.

Чи можуть вручати повістки онлайн

Представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський раніше заявляв, що повістки в "Дії" можливо будуть, проте не в короткостроковій перспективі.

За його словами, така опція потенційно може бути в майбутньому.

Мар'яна Безугла наголошує, що наразі не існує механізму, як за допомогою цього реєстру розсилати повістки в електронному, а не класичному вигляді.

"Рішення ще немає. Це чутливе питання. Повістка через смс чи в "Дії"? Ні, повістку в "Дії" ми точно не будемо робити в такому форматі", – сказала Безугла.

Адвокатка Марина Бекало розповіла, що виклик військовозобов'язаних і призовників до ТЦК та СП в телефонному режимі або через електронну пошту стане можливим лише за умови внесення відповідних змін до правил військового обліку, інформує ТСН.ua.

"Всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогодні обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобов'язаних осіб", – розповіла адвокатка.

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