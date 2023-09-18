Вступаючи у нові обов'язки міністра оборони, Рустем Умєров, зокрема, заявив про плани максимально цифровізувати процеси у відомстві, зокрема про намір створити е-реєстр призовників.

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Єдиний реєстр військовозобов'язаних

18 вересня на сайті Верховної Ради з'явився проєкт закону щодо створення електронного реєстру військовозобов'язаних. У пояснювальній записці йдеться, що завданням законопроекту є:

уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій; спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

До Реєстру заноситимуть такі відомості, як:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Реєстр майже готовий

І Володимир Зеленський, і новий міністр оборони заявляли про перезапуск відомства, який базуватиметься на його цифровізації.

Усе, що можна, маємо оцифрувати. Інформація про воїна має бути в діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових, – наголосив Рустем Умєров.

Слід зазначити, що ідея створити е-реєстр військовозобов'язаних не нова. Закон про єдиний електронний реєстр призовників схвалили ще у 2017 році, а формально реєстр запустили 28 березня 2022 року. Однак там не було повної бази військовозобов'язаних.

Наразі відомо, що реєстр з назвою "Оберіг" вже майже готовий. На 90%. У ньому є більшість військовозобов'язаних. У жовтні його планують остаточно доробити.

Водночас невирішеним залишається питання роздачі повісток в електронному вигляді. Через Дію це робити не планують. За словами заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яни Безуглої, навіть без запуску електронних повісток реєстр дозволить вирішити окремі проблеми з мобілізацією.

Зокрема, допоможе уникнути випадків, коли повістки надходять тим, хто вже служить, забезпечить актуальність інформації про військовозобов'язаних та їхні навички.