Зараз за межами нашої держави вже перебувають приблизно 5 мільйонів українців. Переважно це жінки, діти та особи похилого віку, втім, за межі України виїхало й багато чоловіків, які не мають на це законного права. Більшість з них знайшли спосіб покинути Україну під надуманими приводами.
Важливо Де можуть і не можуть служити обмежено придатні: чи відправляють їх на фронт
Які країни відмовляють в екстрадиції та чому
Після 24 лютого 2022 року велика кількість українських чоловіків змогла виїхати нелегально, часто за допомогою хабарів. Влада нашої країни пам'ятає про ухилянтів й шукає способи, щоб повернути їх.
Хоча процес екстрадиції ще не розпочався, кілька країн уже відреагували на пропозицію. Чехія, Угорщина, Австрія та Німеччина рішуче заявили про свою відмову видавати ухилянтів через суперечності з внутрішнім законодавством.
З іншого боку, Польща визнала можливість екстрадиції, але лише за умови суворого дотримання всіх правил екстрадиції. Це означає, що процес затягнеться. Однак рішучі заяви влади свідчать про їхні наміри пройти цей шлях до кінця.
Екстрадиція громадян України
- Екстрадувати військовозобов'язаних, які виїхали з підробленими документами, запропонував народний депутат Давид Арахамія. Він зазначив, що правоохоронці працюватимуть над легалізацією доказів хабарництва.
- Депутат, член комітету Ради нацбезпеки й оборони Федір Веніславський повідомив, що масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде. Він зауважив, що у Раді роздумують, як зробити цю процедуру "більш гнучкою".
- У мережі з'явилася інформація буцімто Польща почала видавати Києву чоловіків призовного віку. Однак мовиться про деяких українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.