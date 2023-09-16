Зараз за межами нашої держави вже перебувають приблизно 5 мільйонів українців. Переважно це жінки, діти та особи похилого віку, втім, за межі України виїхало й багато чоловіків, які не мають на це законного права. Більшість з них знайшли спосіб покинути Україну під надуманими приводами.

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Які країни відмовляють в екстрадиції та чому

Після 24 лютого 2022 року велика кількість українських чоловіків змогла виїхати нелегально, часто за допомогою хабарів. Влада нашої країни пам'ятає про ухилянтів й шукає способи, щоб повернути їх.

Зверніть увагу! Нещодавно представник президента у парламенті Федір Веніславський запропонував розпочати процес екстрадиції. Однак цей процес є складним і клопітким. Для екстрадиції громадянина України з іноземної території вкрай важливо зареєструвати кримінальне провадження та встановити особу підозрювану в злочинній діяльності. Для цього потрібні конкретні докази порушення, саме тому здійснюються перевірки всіх рішень ВЛК.

Хоча процес екстрадиції ще не розпочався, кілька країн уже відреагували на пропозицію. Чехія, Угорщина, Австрія та Німеччина рішуче заявили про свою відмову видавати ухилянтів через суперечності з внутрішнім законодавством.

З іншого боку, Польща визнала можливість екстрадиції, але лише за умови суворого дотримання всіх правил екстрадиції. Це означає, що процес затягнеться. Однак рішучі заяви влади свідчать про їхні наміри пройти цей шлях до кінця.

Екстрадиція – це невід'ємна складова міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі злочинністю, що дозволяє передавати злочинців з однієї держави в іншу. У випадках, коли особа вчиняє кримінальне правопорушення в одній країні, але знаходить притулок в іншій, органи влади останньої можуть, за запитом компетентних органів, уповноважених міжнародними угодами, примусово репатріювати особу до її рідної країни.

Екстрадиція громадян України