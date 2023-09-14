Члени ВЛК керуються "Положенням про військово-лікарську експертизу", коли роблять висновки. Воно має таблицю визначення придатності до військової служби.

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Де можуть та не можуть служити обмежено придатні

Як пояснив правозахисник Дмитро Дончак, особи, яких на ВЛК визнали обмежено придатними, є непридатними до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті та спецспорудах. Водночас вони придатні до служби у підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях та навчальних закладах.

При медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту, зокрема: "Обмежено придатний до військової служби". Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі,

– пояснив адвокат.

Чи можуть відправляти на фронт військовозобов'язаних

За словами юриста, в нашому законодавстві у поняття "бойова частина" немає чіткого визначення. Тому немає і прямої заборони щодо направлення обмежено придатного в ту частину, яка виконує завдання на "нулі" або близько до нього.

Дончак наголосив, що у разі направлення обмежено придатних на фронт, повинні виконуватися три умови. По-перше, таких військовослужбовців не можна відправляти служити у десантно-штурмові війська чи морську піхоту.

По-друге, ВЛК, яка встановила обмежену придатність, у своїй постанові повинна чітко визначити які види служби та посади протипоказані такому військовослужбовцю через стан його здоров'я. По-третє, вид служби та посади повинні бути пов'язаними з діяльністю саме забезпечення військової частини.

Тобто не може бути посада стрілок, гранатометник тощо,

– зауважив адвокат.

За його словами, також таких обмежено придатних не можуть відправляти на риття окопів, облаштування бліндажів та іншу роботу, пов'язану з фізичною працею.

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