Сейчас за пределами нашего государства уже находятся около 5 миллионов украинцев. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди, впрочем, за пределы Украины уехало и много мужчин, не имеющих на это законного права. Большинство из них нашли способ покинуть Украину под надуманными предлогами.
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Какие страны отказывают в экстрадиции и почему
После 24 февраля 2022 года большое количество украинских мужчин смогло уехать нелегально, часто с помощью взяток. Власти нашей страны помнят об уклонистах и ищут способы, чтобы вернуть их.
Хотя процесс экстрадиции еще не начался, несколько стран уже отреагировали на предложение. Чехия, Венгрия, Австрия и Германия решительно заявили о своем отказе выдавать уклонистов из-за противоречий с внутренним законодательством.
Кроме того, Польша признала возможность экстрадиции, но только при строгом соблюдении всех правил экстрадиции. Это означает, что процесс затянется. Однако решительные заявления властей свидетельствуют об их намерениях пройти этот путь до конца.
Экстрадиция граждан Украины
- Экстрадировать выехавших с поддельными документами военнообязанных предложил народный депутат Давид Арахамия. Он отметил, что правоохранители будут работать над легализацией доказательств взяточничества.
- Депутат, член комитета Совета нацбезопасности и обороны Федор Вениславский сообщил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет. Он отметил, что в Раде раздумывают, как сделать эту процедуру "более гибкой".
- В сети появилась информация якобы Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Однако говорится о некоторых украинцах, переправлявших нелегальных мигрантов в Европу.