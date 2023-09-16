О главных и самых горячих мобилизационных новостях осени 2023 года – читайте в материале 24 Канала.

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Ситуация на фронте требует решительных решений

Российские оккупанты, несмотря на страшные потери, не готовы оставить Украину в покое. В настоящее время российская армия вторжения насчитывает более 400 тысяч человек, у россиян стремительно заканчиваются ракеты, танки и снаряды. А это значит, что им ничего не остается, как "давить массой" и латать дыры в обороне своими телами.

Россия обладает огромным человеческим ресурсом и готовит новые волны мобилизации, собственно, они уже идут – пока как скрытые. Впрочем, как и год назад, громкое поражение россиян на фронте может убрать в голове Путина условности и подтолкнуть его к новой мобилизации на войну против Украины.

Силы обороны Украины научились отвечать на российское количество качеством. Об этом свидетельствуют не только многочисленные видео с фронта и статьи западных СМИ, но и сухая статистика. Она указывает, что даже в условиях наступления Украина теряет меньше людей и техники, чем находящаяся в обороне армия оккупантов, имеет более простые задачи и даже по российской военной арифметике должна была иметь меньшие потери (говорится обо всем известной формуле 1 к 3).

Война в Украине эти расчеты опровергла. Впрочем, потери у Сил обороны тоже есть. Есть погибшие и раненые. Есть истощение и усталость.

Украинцы доказали, что способны на героические поступки, они могут освобождать земли без превосходства в воздухе и несмотря на невиданные в истории минные поля и яростное сопротивление все еще сильного и мощного, а главное – безжалостного врага. Но даже героям нужен отдых. И ротация.

Российское вторжение уже длится более полутора лет и тем, кто его остановил и дал врагу по зубам, нужна замена. Война надолго, несмотря на успехи на фронте, до победы еще, к сожалению, далеко. Враг как планировал, так и планирует уничтожить нас. Да, теперь у нас есть HIMARS и Leopard 2, PATRIOT и Iris-T, вскоре будут ATACMS и F-16, но это отнюдь не "серебряные пули", которые решат судьбу войны. Для нее нужны люди. Именно они, а не самолеты четвертого поколения будут штурмовать захваченные россиянами посадки и траншеи. Впереди очень трудная борьба.

Именно это и подразумевал президент Украины, когда осторожно сказал о необходимости новой волны мобилизации.

Скажу откровенно, военные обратились ко мне… Дать возможность больше мобилизовывать,

– Владимир Зеленский 23 августа 2023 о возможных изменениях в процессе мобилизации.

Как проходит мобилизация в 2023 году

В Украине с 24 февраля 2022 года в отличие от России действует военное положение (официально продлено Верховной Радой до 15 ноября 2023 года), а в соответствии с ним действует и мобилизация.

Это так называемая "всеобщая мобилизация", она действует одновременно по всей территории Украины. Этот механизм позволяет увеличить количество военных для ведения обороны страны, а также создать необходимый резерв.

Обратите внимание! Закон определяет частичную и всеобщую мобилизацию, никаких "усиленных" или "полных" мобилизаций не существует. Несмотря на мобилизацию, остается необходимость поддерживать на плаву украинскую экономику. Для этого задействованы миллионы женщин и мужчин.

Мобилизация производится на основании повесток. И здесь для осени 2023 года ничего не меняется.

Типы повесток для военнообязанных

Повестка для уточнения данных,

Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая обязывает призывника пройти медобследование.

Мобилизационное предписание. Его выдают военнообязанному после прохождения ВВК при подтверждении пригодности к службе.

Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений. В случае игнорирования повестки предусмотрена уголовная ответственность.

Кто подлежит мобилизации-2023

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них есть военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с воинского учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Добровольно принять решение о вступлении на военную службу могут:

женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывницы в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавших в несении срочной службы – на службу по контракту;

женщины с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам будут служить по месту жительства.

Кто не подлежит мобилизации-2023

Мобилизации не все подлежат, есть многочисленные исключения, например, по состоянию здоровья. Список болезней, с которыми не будут мобилизовывать мужчин, регулярно расширяется. Там, в частности, больные СПИДом, гепатитом, туберкулезом и другими тяжелыми заболеваниями.

Не будут подлежать мобилизации недавно перенесшие операцию или имеющие значительные деформации костей. Не будут призывать на службу тех, кто отбывает наказание за тяжкие преступления или уже отбывших это наказание.

Список категорий людей, имеющих право на отсрочку службы, с августа 2023 года был расширен. В настоящее время он включает следующие категории граждан:

Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.

Многодетные родители и родители-одиночки.

Лица с инвалидностью I – III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц.

Мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией.

Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.

Лица, которые ухаживают за родней с тяжелыми болезнями / инвалидностью I – II групп и нуждаются в постоянном уходе.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мероприятий по национальной безопасности и обороне.

Лица, потерявшие (смерть / пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Этот список не является исчерпывающим и не включает все категории и особенности случаев тех, кто освобождается от мобилизации согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Работа над ошибками

Мобилизация – чрезвычайно масштабный и сложный процесс. Безусловно, не все может идти гладко. Но прочность и надежность системы определяется не ошибками, а способностью реагировать на них и решать проблемы.

Президент Зеленский признал наличие ошибок и проблем мобилизации, а главное – пообещал их решить и принять конкретные меры.

Мне кажется, что очень важно в этом вопросе понимать, кто это делает и как. Поэтому вопрос военкоматов очень важен, вопрос ВВК (военно-врачебных комиссий) очень важен, надо ускорить процессы, навести порядок, а потом уже начинать разговор, чтобы увеличивать, как, кем и чем,

– Зеленский 23 августа очерчивает комплекс мер по оптимизации работы ВВК и ТЦК и СП.

По инициативе президента и в соответствии с решениями СНБО в Украине началась проверка всех ТЦК и СП, большинство военкомов потеряли должности, а некоторые оказались под судом как разоблаченные коррупционеры.

Самым известным из них стал уже бывший одесский военком Евгений Борисов – фактический владелец виллы в Испании стоимостью 3,7 миллиона евро. К сожалению, Борисов – не единичный пример, коррупция приобрела системный характер.

Также, согласно указу Президента, будут проверены все решения Военно-врачебных комиссий, начиная с 24 февраля 2023 года. Сделать это будет непросто, ведь нужно проверить реальные тонны документов, а после проверки и найденных нарушений каждое должно быть расследовано и должно получить юридическую оценку. Но другого выхода нет – такова цена уже совершенных ошибок.

Именно благодаря нечистым на руку военкомам, жадным к деньгам врачам и уклонистам, которые готовы платить тысячи долларов, чтобы избежать конституционного долга, имеем вопиющие случаи, когда абсолютно здоровых и крепких мужчин "списывают" из-за "острой реакции на стресс" или по другим вымышленным причинам, вместо этого служить отправляют инвалидов или людей предпенсионного возраста с букетом болезней.

Таких случаев немного, но они часто тиражируются в СМИ или в соцсетях. Естественно, это просто подарок для российской пропаганды.

В настоящее время Украина принимает меры по неповторению таких ошибок в будущем. Главным инструментом здесь является устранение "человеческого фактора" и уменьшение бюрократии.

Еще в январе 2023 года глава Минцифры Михаил Федоров заявил о постепенной диджилизации работы ВВК, впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр объявила о конкретных мерах, в частности, создании единого медицинского пространства гражданской и военной медицины.

Что предполагает реформа работы ВВК

ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы (МИС);

введение электронных очередей;

использование электронного документооборота в процессах ВВК;

пересмотр количества комиссий;

сервисное обслуживание в военных заведениях ВВК.

Новый министр обороны Рустем Умеров назвал диджитализацию одной из главных задач работы министерства и обязался осуществить реформу.

ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизовать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать,

– Рустем Умеров обещает Digital-изменения на заседании правительства 6 сентября 2023 года.

Какие изменения обещает министр

электронный военный билет

единый реестр призывников

Цифровизация ВВК и госпиталей.

Чиновники в процессе реализации реформ ждут взаимности от граждан. Они призывают быть сознательными и чаще посещать собственные ТЦК и СП.

Основное, к чему мы призываем, – это просто прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Это совсем не означает, что человек после этого будет мобилизован или его возьмут на карандаш. Это обычная процедура. Если человек обновит свои данные, это облегчит работу ТЦК, уберет часть коррупционных рисков,

– заместитель министра обороны Анна Маляр рассказывает об информационной кампании "Обновляй данные в ТЦК".

Что делать с 40-летними студентами

Пытается закрывать лазейки для уклонистов не только Минобороны и Минцифры. Этим процессом сейчас активно занимается Министерство образования и лично министр Оксен Лисовой. Сейчас его ведомство работает над отменой отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет.

Если посмотреть на цифры, то есть плюс 55 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году – по сравнению с 2021, в том числе плюс 33 тысячи на магистерском уровне. В то же время такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования.

– Оксен Лисовой о проблеме со студентами-уклонистами.

Наличие лазейки для уклонистов в системе высшего образования аномально увеличило количество 40-летних студентов, которые вдруг вспомнили, что когда-то не доучились или резко захотели получить второе высшее образование. Единственной настоящей причиной такой внезапной жажды знаний является желание получения отсрочки от прохождения военной службы. Сейчас закон на их стороне, но закон писался в мирное время и сейчас, когда Украина ведет войну за выживание, должен быть изменен.

В настоящее время соответствующий законопроект ожидает рассмотрения в Верховной Раде. Но перспективы его принятия не слишком радужные. Дело в том, что право на образование зафиксировано в Конституции, которую нельзя менять, когда в стране введено военное положение. Также закон не имеет обратной силы, а потому даже в случае принятия не может касаться тех 40-летних студентов, которые уже "грызут гранит науки".

Право на образование – гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания долга – не о честности и не о достоинстве,

– министр образования Лисовой рассказывает о балансе между правом на образование и конституционной обязанностью по защите родины.

Похоже, что в этой ситуации коса нашла на камень и поэтому вузам придется решать вопросы с каждым из студентов в индивидуальном порядке, министру – запастись терпением, а войскам ждать пополнения по итогам учебных сессий.

Мобилизация женщин

С октября 2023 года в Украине начнется реализация процесса подлинного равноправия мужчин и женщин. Теперь женщины медицинских специальностей должны становиться на воинский учет и при необходимости могут быть мобилизованы в войско.

Впрочем, сейчас действует 3-летняя отсрочка, что фактически превращает процесс в "учет по собственному желанию". Но это хоть и небольшой, но также успех, символизирующий начало большого пути.

Подробнее об этом читайте здесь Будут ли выпускать за границу и кто имеет право на отсрочку: все о воинском учете женщин

Какая ситуация с выездом за границу?

24 февраля из-за военного положения выезд из Украины за границу запретили мужчинам от 18 до 60 лет. С октября 2023 к этому перечню добавятся женщины-медики, состоящие на воинском учете. Также ограничения на выезд распространяются на женщин, занимающих должности в правительстве, и народных депутатов.

На момент действия военного положения вопрос пересечения границы гражданами Украины регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 57. Соответственно, выезжать за территорию страны могут такие военнообязанные мужчины:

те, кто по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья);

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

с целью помощи ВСУ;

госслужащие (после серии ярких отпусков и громких скандалов процесс выезда для представителей этой категории существенно усложнен).

При этом за пределами Украины уже находятся миллионы украинцев, по разным оценкам – от 5 миллионов человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди, впрочем, есть и немало мужчин, не имеющих противопоказаний к военной службе и мобилизации.

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Многим из них удалось уехать за пределы Украины под надуманными предлогами. С начала полномасштабного вторжения десятки тысяч украинских мужчин нелегально уехали из страны, многие из них – благодаря взяткам. Украинская власть о них не забыла и ищет варианты, как вернуть "уклонистов".

Обратите внимание! Представитель президента в парламенте Федор Вениславский предложил начать процесс экстрадиции. Но здесь следует понимать, что процесс этот сложный и хлопотный.



Для экстрадиции гражданина Украины с территории других государств необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо – получило статус подозреваемого в уголовных действиях (т.е. нужно зафиксировать факт нарушения – именно для этого и осуществляется, например, проверка всех решений ВВК).

Интересно, что процесс экстрадиции еще не запустили, а на него уже есть реакция других стран. Так, представители Чехии, Венгрии, Австрии и Германии уже заявили, что не собираются выдавать "уклонистов", поскольку это противоречит их внутренним законам.

А в Польше отметили, что выдача возможна, но исключительно с соблюдением всех правил экстрадиции. Фактически это означает, что процесс будет длительным. Впрочем, решительность заявлений представителей власти указывает, что они готовы пройти этот путь до конца.