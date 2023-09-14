На улицах можно увидеть общие патрули работников Нацполиции и ТЦК. Полковник Роман Сушко из кременчугского ТЦК рассказал подробнее, почему патрули вручают повестки мужчинам на улицах и о чем они говорят с военнообязанными.
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Почему патрули вручают повестки на улицах
По словам Сушка, вручение повестки не означает, что мужчин сразу мобилизуют. Главное предназначение – потребность в обновлении данных в военкоматах.
Цель патрулирования – не задержание военнообязанных, а исключительно оповещение. Полковник отметил, что во время вручения повестки также происходит беседа, во время которой мужчинам объясняют, что нужно обновить данные в военкомате, даже если у вас есть отсрочка от мобилизации.
Такие группы работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают,
– подчеркнул Сушко.
Кто подлежит осенней мобилизации
Осенняя мобилизация могут подлежать такие группы военнообязанных:
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;
- мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.