На улицах можно увидеть общие патрули работников Нацполиции и ТЦК. Полковник Роман Сушко из кременчугского ТЦК рассказал подробнее, почему патрули вручают повестки мужчинам на улицах и о чем они говорят с военнообязанными.

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Почему патрули вручают повестки на улицах

По словам Сушка, вручение повестки не означает, что мужчин сразу мобилизуют. Главное предназначение – потребность в обновлении данных в военкоматах.

Цель патрулирования – не задержание военнообязанных, а исключительно оповещение. Полковник отметил, что во время вручения повестки также происходит беседа, во время которой мужчинам объясняют, что нужно обновить данные в военкомате, даже если у вас есть отсрочка от мобилизации.

Такие группы работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают,

– подчеркнул Сушко.

Кто подлежит осенней мобилизации

Осенняя мобилизация могут подлежать такие группы военнообязанных: