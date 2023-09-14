На вулицях можна побачити спільні патрулі працівників Нацполіції та ТЦК. Полковник Роман Сушко з кременчуцького ТЦК розповів детальніше, чому патрулі вручають повістки чоловікам на вулицях та про що вони говорять з військовозобов'язаними.
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Чому патрулі вручають повістки на вулицях
За словами Сушка, вручення повістки не означає, що чоловіків відразу мобілізують. Головне призначення – потреба в оновленні даних у військкоматах.
Мета патрулювання – є не затримання військовозобов'язаних, а виключно оповіщення. Полковник зазначив, що під час вручення повістки також відбувається бесіда, під час якої чоловікам пояснюють, що потрібно оновити дані у військкоматі, навіть якщо ви маєте відстрочку від мобілізації.
Такі групи наразі працюють у зв’язку з тим, що багато військовозобов’язаних, які мають прибувати для уточнення даних до ТЦК, не прибувають,
– наголосив Сушко.
Хто підлягає осінній мобілізації
Осінній мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;
- чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвід військової служби;
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.