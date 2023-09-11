У матеріалах справи мовиться, що чоловік Сергій А. повістку отримав особисто в руки 15 червня. Проте після цього він не з'явися у ТЦК та СП, пише 24 Канал.

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Яке рішення суд ухвалив щодо чоловіка

Під час судового засідання чоловік щиро розкаявся та пояснив, що не з'явився у пункт збору тому, що саме в той день пас корів.

Суд дослідив матеріали справи та визнав, що чоловік винен у пред'явленому обвинуваченні.

Суд призначив йому покарання – три роки позбавлення волі, проте врахував щире каяття обвинуваченого. Саме тому Ратнівський районний суд Волинської області звільнив чоловіка від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Чи може чоловік призовного віку відмовитись від служби

Адвокат Ростислав Кравець розповів, що закон України про військовий обов'язок і військову службу не передбачає можливість відмовитись від мобілізації. Та фахівець пояснює, що Україна не є рабською країною. Тож чоловік призовного віку може відмовитись від мобілізації, проте він буде нести за це відповідальність як за ухилення від мобілізації.

Зокрема, за системне ухилення чоловіку загрожує 3 – 5 років тюрми. Проте мовиться про випадки, коли правоохоронці довели факт ухилення чоловіка призовного віку.

Ростислав Кравець пояснює, що достатніми підставами, щоб відкрити кримінальну справу, може бути щонайменше три зафіксованих факти ухилення від мобілізації. Тобто тричі чоловік має взяти повістку особисто в руки та не з'явитись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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До речі, в Україні оновили список хвороб, планують впровадити електронний військовий квиток і цифрувати військово-лікарську комісію, а також можуть скасувати відстрочку для чоловіків старших 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту, другу чи третю вищу освіту.