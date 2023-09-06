Власне, народні депутати уже внесли законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студентів, що мають більш як 30 років, здобувають непослідовну вищу освіту, другу чи третю вищу освіту. Міністр освіти Оксен Лісовий висловився щодо цього.

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Відстрочки і навчання: позиція Міносвіти

Як зазначив голова відповідного відомства, освіта в жодному разі не має бути про "імітацію" та "лазівки", адже це насамперед про усвідомлений вибір і процес здобуття чогось нового й важливого.

Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів. Але зараз ми маємо тенденцію, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізацію.

За словами Лісового, у 2022 році на 55 тисяч більше аніж у 2021 році чоловіків вступили у заклади вищої освіти. Серед них 33 тисячі вирішили здобувати саме магістерський рівень.

Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти. Законопроєкт, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання.

Зверніть увагу! Лісовий наголосив, що відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту. А також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти – за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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