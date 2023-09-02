Нещодавно у Верховній Раді заговорили про те, що в умовах війни буде справедливим надавати відстрочку лише тим студентам, які здобувають вищу освіти вперше. З цим погодився секретар Ради національної безпеки та оборони.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можуть виключені з військового обліку чоловіки виїжджати за кордон

Вища освіта та мобілізація

Зі слів Данілова зрозуміло, що вступ в університет, аби не служити в ЗСУ, це питання моралі. Чи скасовувати таку можливість для відстрочки, повинні вирішити в Міністерстві освіти та науки найближчим часом.

Міносвіти буде розглядати це питання, проводитиме аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – від 40 до 50 років – вирішили здобувати другу, а то й третю освіту. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство.

Зверніть увагу! Усі норми щодо мобілізації, зокрема, в умовах воєнного стану регулюються законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". З повним його текстом можна ознайомитись за посиланням.

Контекст