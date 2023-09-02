Недавно в Верховной Раде заговорили о том, что в условиях войны будет справедливым предоставлять отсрочку только тем студентам, которые получают высшее образование впервые. С этим согласился секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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Высшее образование и мобилизация

Со слов Данилова понятно, что поступление в университет, чтобы не служить в ВСУ, это вопрос морали. Отменять ли такую возможность для отсрочки, должны решить в Министерстве образования и науки в ближайшее время.

Минобразования будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом – от 40 до 50 лет – решили получать второе, а то и третье образование. Если вы можете служить в армии, пригодные, то подождет обучение или нет, будет решать соответствующее министерство.

Обратите внимание! Все нормы мобилизации, в частности, в условиях военного положения регулируются законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". С полным его текстом можно ознакомиться по ссылке.

Контекст