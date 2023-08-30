С соответствующим предложением выступил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. По мнению члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в условиях войны "совершенно справедливо ограничить одним высшим образованием".

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В Раде заявляют о злоупотреблениях

"Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – сказал народный депутат.

Вениславский утверждает, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после учебы, понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы,

– отмечает Вениславский.

По словам нардепа, существуют злоупотребления, хотя он не исключает, что есть определенное количество людей, которые действительно хотят стать учеными.

"Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребление… Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребление", – рассказал нардеп.

Отсрочка для студентов: что известно