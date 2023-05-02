Помог разобраться с этим вопросом юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он напомнил о статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, пунктах, касающиеся студентов и мобилизации.

Читайте также Мобилизационный миф или правда: можно ли мужчинам в Украине поступать в вузы

Отсрочка для студентов

По словам юриста, согласно законодательству, студенты украинских вузов, а также учащиеся колледжей имеют право получить отсрочку от мобилизации. Важно, чтобы они получали образование либо на дневной, либо на дуальной форме обучения. Узнайте дальше, чего ждать заочникам.

На кого распространяется отсрочка:

соискателей профессиональной (профессионально-технической),

профессионального высшего и высшего образования,

ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной форме получения образования.

Важно! На студентов, получающих образование на заочной форме обучения, отсрочка от мобилизации не распространяется.

Дуальная форма обучения: что это такое

Это одна из разновидностей получения профессионального образования. Она предполагает, что теоретический материал овладевают в учебном заведении с педагогом. Практическое обучение происходит уже непосредственно на производстве.

Список тех, кто имеет отсрочку во время обучения

Учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, заведений высшего образования ІІІ – ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.

Еще один немаловажный момент! Если мужчина по завершении бакалавриата или магистратуры планирует поступать дальше, то он на определенный период времени лишается отсрочки. Это так называемое "промежуточное время", когда он уже не учится, потому что получил степень, например, бакалавра, но и еще не учится на магистратуре, потому что официально не засчитан. То есть такой военнообязанный будет абитуриентом, а на них отсрочка от службы не распространяется.