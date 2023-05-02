Допоміг розібратися з цим питанням юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він нагадав про статтю 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, пункти, які стосуються студентів і мобілізації.

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Відстрочка для студентів

За словами юриста, згідно з законодавством, студенти українських вишів, а також учні коледжів мають право отримати відстрочку від мобілізації. Важливо, щоб вони здобували освіту або на денній, або на дуальній формі навчання. Дізнайтеся далі, чого очікувати заочникам.

На кого поширюється відстрочка:

здобувачів професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти,

асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Важливо! На студентів, які здобувають освіту на заочній формі навчання, відстрочка від мобілізації не поширюється.

Дуальна форма навчання: що це таке

Це один з різновидів здобування професійної освіти. Він передбачає, що теоретичний матеріал опановується у навчальному закладі з педагогом. Натомість практичне навчання відбувається вже безпосередньо на виробництві.

Перелік тих, хто має відстрочку під час навчання

Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;

студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;

аспіранти та докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;

асистенти-стажисти.

Ще один важливий момент! Якщо чоловік по завершенні бакалаврату або магістратури планує вступати далі, то він на певний період часу позбавляється відстрочки. Це так званий "проміжний час", коли він уже не навчається, бо здобув ступінь, наприклад, бакалавра, але і ще не навчається на магістратурі, бо офіційно не зарахований. Себто такий військовозобов'язаний буде абітурієнтом, а на них відстрочка від служби не поширюється.