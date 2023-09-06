Собственно, народные депутаты уже внесли законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают непоследовательное высшее образование, второе или третье высшее образование. Министр образования Оксен Лисовой высказался по этому поводу.

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Отсрочки и обучение: позиция Минобразования

Как отметил глава соответствующего ведомства, образование ни в коем случае не должно быть об "имитации" и "лазейке", ведь это прежде всего об осознанном выборе и процессе получения чего-то нового и важного.

Учиться никогда не поздно, но поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов. А сейчас мы имеем тенденцию, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.

По словам Лисового, в 2022 году на 55 тысяч больше, чем в 2021 году, мужчин вступили в учреждения высшего образования. Среди них 33 тысячи решили приобретать именно магистерский уровень.

В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования. Законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос.

Обратите внимание! Лисовой отметил, что отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование. А также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях – по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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