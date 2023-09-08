Командування медичних сил Збройних сил України спільно з Міністерством охорони здоров'я оновило список хвороб, за якими оцінюють придатність до військової служби. Але таке оновлення не було суттєвим. Про це представник Командування медичних сил Дмитро Мірошниченко повідомив в ефірі телемарафону.

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Роз'яснення від Командування медичних сил

За словами Мірошниченка, суттєвого оновлення не вийшло і не могло би вийти. Він зазначив, що перелік хвороб правильно називати розкладом хвороб і він побудований на основі Міжнародної класифікації хвороб і національних класифікаторів.

Додати туди щось зайве або забрати звідти якусь хворобу просто неможливо, тому що є документи і рішення вищої (юридичної, – 24 Канал) сили, яких ми повинні дотримуватися. Є центральний орган виконавчої влади, який є регулятором у сфері охорони здоров'я, тому про суттєвий перегляд списку хвороб тут не ідеться,

– пояснив Дмитро Мірошниченко.

З активним туберкульозом не призиватимуть

КМС переконує: людину, хвору на активну фазу туберкульозу, лікуватимуть, ніхто не буде її мобілізовувати. Мірошниченко порадив докладно ознайомитися зі змінами – мовляв, самі побачите, що зміни незначні. Він заперечив думку, що перелік оновили задля того, щоб мобілізувати більше людей.

Які зміни внесли в перелік хвороб

Мова про деталізацію для лікарів. Це зроблено для того, щоб "сформувати чітке і однакове розуміння норм положення про військово-лікарську експертизу не тільки військовими лікарями, які мають досить великий досвід у цьому питанні, а й цивільними лікарями". У КМС указали: цивільні лікарі з початком війни тільки здобувають досвід роботи у цьому питанні.

Як переконує Дмитро Мірошниченко, буде реалізовано індивідуальний підхід: досвідченого, фахового військовослужбовця намагатимуться зберігти, навіть якщо він став обмежено придатним.

Рішення про подальшу службу такої людини будуть приймати індивідуально на основі:

об'єктивних показників (а це лабораторні дослідження та об'єктивне обстеження);

врахують думку командування;

приймуть до увагу суб'єктивні показники, тобто те, що говорить сам військовий.

Чи вперше змінюють положення

Представник Командування медичних сил говорить: з 2010 року по 2023 рік туди 16 разів внесли зміни, у тому числі в розклад хвороб.

Роблять це тому, що постійно відбуваються зміни в законодавстві та у світовій лікарській практиці – виходять нові класифікації, уточнення по діагностиці та лікуванню. Наприклад, раніше ТЦК називалися військкоматами, тому цю технічну правку довелося внести, а це ж теж зміни.

Ми не тільки запозичуємо: Україна зможе ділитися досвідом, який здобула після 2014 року, – як лікувати поранених, травмованих і хворих.

У новому положенні внормували питання, які постали після 2014 року: це створення ВЛК на фондах цивільних медичних закладів державної комунальної власності та впровадження електронного документообігу зі збереженням можливості подавати документи в паперовій формі.

Детальніше про зміни в положення читайте на 24 Каналі

Міноборони оновило список хвороб, за яким визначається придатність військовозобов'язаного до військової служби. 25 серпня чинності набули зміни, які дозволяють до лав ЗСУ призвати більшу кількість обмежено придатних до військової служби. За посиланням ви можете прочитати про це більш докладно.