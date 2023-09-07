Про це у четвер, 7 вересня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", – зазначив Віктор Ляшко.
За його словами, "вже було відкрито велику кількість кримінальних справ".
Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм,
– сказав міністр.
Водночас Ляшко не назвав терміни перегляду рішень ВЛК.
Що відомо про реформування ВЛК
- Президент Володимир Зеленський 30 серпня за підсумками засідання РНБО оголосив рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалених в період із 24.02.22 року рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.
- 1 вересня, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що імена лікарів, які виписували фальшиві документи про непридатність до військової служби, та ухилянтів, яким їх видавали, буде оприлюднено.
- Право перевіряти ВЛК має також Офіс омбудсмана. Омбудсман Дмитро Лубінець своєю чергою зазначав, що перевірки ВЛК його інституція почала ще з жовтня 2022 року.