Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно пригодных", – отметил Виктор Ляшко.
По его словам, "уже было открыто большое количество уголовных дел".
Мы проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм,
– сказал министр.
В то же время, Ляшко не назвал сроки пересмотра решений ВВК.
Что известно о реформировании ВВК
- Президент Владимир Зеленский 30 августа по итогам заседания СНБО объявил решение провести комплексную проверку обоснованности принятых в период с 24.02.22 года решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.
- 1 сентября,секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что имена врачей, которые выписывали фальшивые документы о непригодности к военной службе, и уклонистов, которым их выдавали, будут обнародованы.
- Право проверять ВВК имеет также офис омбудсмена. Омбудсмен Дмитрий Лубинец в свою очередь отмечал, что проверку ВВК его институт начал еще с октября 2022 года.