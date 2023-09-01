Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает 24 Канал. По его словам, уклонистов также ожидает ответственность.

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Продолжается проверка решений ВВК

В Украине началась проверка военно-врачебных комиссий, чтобы разоблачить врачей-взяточников и уклонистов, которые за деньги получили ложные справки о непригодности к службе во время полномасштабной войны.

Такая проверка началась. Она продолжается. Через 2–3 недели мы будем иметь окончательные результаты проверки,

– отметил Данилов.

По его словам, в частности, выявили вопиющие случаи – чтобы выдать справку о непригодности, врачи указывали, что у уклониста нет одной почки, однако такой операции "пациент" не переносил. Многим ставили одинаковые диагнозы.

"Они не напрягались. Если была сформирована та или иная группа, у них почти в 90% случаев был один и тот же диагноз. Они записывали на автомате. Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден, ему нечего пугаться", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что специалисты спокойно проверят документацию, поэтому для человека, действительно находившегося на стационаре или лечившегося, проблем не будет.

Но если так произошло, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то нужно просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь,

– заявил Данилов.

Чиновник уточнил, что ответственность за поддельные документы ждет и медиков, и самих уклонистов. Такие факты уже выявили в большом количестве и в разных регионах.

"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идет. Наберемся терпения и увидим результаты этой работы", – подытожил секретарь СНБО.

Обратите внимание! Десятки тысяч человек сочли непригодными к военной службе. Значительная часть этих решений может быть сфабрикована именно из-за коррупционных схем.