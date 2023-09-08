Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины совместно с Министерством здравоохранения обновило список болезней, по которым оценивается пригодность к военной службе. Но такое обновление не было существенным. Об этом представитель Командования медицинских сил Дмитрий Мирошниченко сообщил в эфире телемарафона.

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Разъяснение от Командования медицинских сил

По словам Мирошниченко, существенного обновления не произошло и не могло произойти. Он отметил, что перечень болезней правильно называть расписанием болезней и он построен на основе Международной классификации болезней и национальных классификаторов.

Добавить туда что-то лишнее или забрать оттуда какую-нибудь болезнь просто невозможно, потому что есть документы и решения высшей (юридической, – 24 Канал) силы, которых мы должны придерживаться. Есть центральный орган исполнительной власти, который является регулятором в сфере здравоохранения, поэтому о существенном пересмотре списка болезней речь не идет,

– объяснил Дмитрий Мирошниченко.

С активным туберкулезом не будут призывать

КМС убеждает: человека, больного активной фазой туберкулеза, будут лечить, никто не будет его мобилизовывать. Мирошниченко посоветовал подробно ознакомиться с изменениями – мол, сами увидите, что изменения незначительны. Он опроверг мнение, что перечень обновили для того, чтобы мобилизовать больше людей.

Какие изменения внесли в список болезней

Речь идет о детализации для врачей. Это сделано для того, чтобы "сформировать четкое и одинаковое понимание норм положения о военно-врачебной экспертизе не только военными врачами, имеющими достаточно большой опыт в этом вопросе, но и гражданскими врачами". В КМС указали: гражданские врачи с началом войны только получают опыт работы в этом вопросе.

Как убеждает Дмитрий Мирошниченко, будет реализован индивидуальный подход: опытного, профессионального военнослужащего будут пытаться сохранить, даже если он стал ограниченно пригодным.

Решения о дальнейшей службе такого человека будут принимать индивидуально на основе:

объективных показателей (а это лабораторные исследования и объективное обследование);

учтут мнение командования;

примут во внимание субъективные показатели, то есть то, что говорит сам военный.

Впервые ли меняют положение

Представитель Командования медицинских сил говорит: с 2010 по 2023 год туда 16 раз внесли изменения, в том числе в расписание болезней.

Делают это потому, что постоянно происходят изменения в законодательстве и мировой врачебной практике – выходят новые классификации, уточнения по диагностике и лечению. Например, раньше ТЦК назывались военкоматами, поэтому эту техническую правку пришлось внести, а ведь это тоже изменения.

Мы не только заимствуем: Украина сможет делиться опытом, полученным после 2014 года, – как лечить раненых, травмированных и больных.

В новом положении унормировали вопросы, возникшие после 2014 года: это создание ВЛК на фондах гражданских медицинских учреждений государственной коммунальной собственности и внедрение электронного документооборота с сохранением возможности подавать документы в бумажной форме.

Подробнее об изменениях в положении читайте на 24 Канале

Минобороны обновило список болезней, согласно которому определяется пригодность военнообязанного к военной службе. 25 августа вступили в силу изменения, позволяющие призвать в ряды ВСУ большее количество ограниченно пригодных к военной службе. По ссылке вы можете прочитать об этом более подробно.