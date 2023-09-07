Крім цього, він також планує цифрувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій. За його словами, такі рішення унеможливлять корупційні ризики у військовій сфері.
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Умєров хоче цифрувати документи військовозобов'язаних
Виступаючи на засіданні Верховної Ради, глава Міноборони наголосив, що абревіатура "ВЛК" у нинішньому вигляді має піти в минуле. Тому він хоче цифровізувати всі можливі процеси, щоб зменшити ризики корупції у нашій державі.
Усе, що можна, маємо оцифрувати. Інформація про воїна має бути в діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових,
– сказав він.
Окрім електронного військового квитка і цифровізації військово-лікарських комісій, Умєров також хоче впровадити і єдиний реєстр призовників.За його словами, це також сприятиме мінімізації неправомірної вигоди у військовій сфері.
Рустем Умєров став новим міністром оборони
- Верховна Рада 6 вересня ухвалила рішення про призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони України. За відповідне рішення проголосували 338 народних обранців.
- Слід зазначити, що призначення нового очільника Міноборони проходило без президента України. Однак Зеленського у парламенті представляв депутат Федір Веніславський.
- За день до цього комітет Ради підтримав кандидатуру Умєрова на посаду міністра оборони. За це рішення проголосували 17 членів комітету.
- Водночас колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, за даними кількох народних депутатів, можуть призначити послом України у Великій Британії. Сам ексміністр заявив, що про таке рішення він "не в курсі".
- Сам Рустем Умєров має бездоганну репутацію, а також націлений на повернення Криму в склад України, адже сам є етнічним кримським татарином. Усе, що відомо про нового міністра оборони – читайте у матеріалі.