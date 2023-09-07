Крім цього, він також планує цифрувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій. За його словами, такі рішення унеможливлять корупційні ризики у військовій сфері.

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Умєров хоче цифрувати документи військовозобов'язаних

Виступаючи на засіданні Верховної Ради, глава Міноборони наголосив, що абревіатура "ВЛК" у нинішньому вигляді має піти в минуле. Тому він хоче цифровізувати всі можливі процеси, щоб зменшити ризики корупції у нашій державі.

Усе, що можна, маємо оцифрувати. Інформація про воїна має бути в діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових,

– сказав він.

Окрім електронного військового квитка і цифровізації військово-лікарських комісій, Умєров також хоче впровадити і єдиний реєстр призовників.За його словами, це також сприятиме мінімізації неправомірної вигоди у військовій сфері.

Рустем Умєров став новим міністром оборони