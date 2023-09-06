Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила 6 вересня. Згідно з ним Рустем Умєров відтепер обіймає посаду міністра оборони.
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Умєров став міністром оборони
Призначення Міністра оборони України Рустема Умєрова відбувалось в обід 6 вересня, без присутності президента. Главу держави представляв депутат Федір Веніславский.
Нову кандидатуру підтримали всі фракції – "за" проголосували 338 депутатів.
Як проголосували за нового міністра оборони / фото з телеграм-каналу "Залізний нардеп"
Перший заступник голови антикорупційного комітету ВРУ Ярослав Юрчишин зауважив, що очолити Міноборони під час війни – справжній виклик.
Останні місяці показали, що Міністерство оборони має більш злагоджено діяти з Генеральним штабом та міністерствами. Сподіваюся, нас чекають позитивні зміни, націлені на гру в довгу,
– сказав він.
Хто такий Рустем УмєровВін народився 19 квітня 1982 року в місті Самарканд в Узбекистані і є етнічним кримським татарином та мусульманином, тож для нього деокупація Криму – особливо важливе питання. У 2019 році на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради його обрали народним депутатом від партії "Голос", а у 2022 році він пішов з партії – його призначили на посаду голови Фонду державного майна України. На посаду міністра оборони України його публічно рекомендував президент Зеленський.
За час своєї кар'єри Умєров сформував бездоганну репутацію – його ім'я жодного разу не фігурувало в корупційних схемах, скандалах чи кримінальних справах.
Що передувало
- Так, у вечірньому зверненні від 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив замінити міністра оборони України. Він і назвав Рустема Умєрова кандидатом, якого розглядає на цю посаду.
- Передувала призначенню Умєрова ціла низка процесів. Передовсім – сам факт подачі у відставку Олексієм Резніковим. Він 4 вересня подав заяву до Верховної Ради. За алгоритмом, таку ж заяву подав і сам Умєров, який перебував на посаді Голови Фонду державного майна України.
- 5 вересня народні обранці віддавали свої голоси за звільнення міністра оборони та голови ФДМУ.
- Того ж дня Володимир Зеленський вніс кандидатуру Умєрова. Він рекомендував його до призначення новим міністром оборони. Тим часом фракція "Слуга народу" внесла кандидатуру нового глави ФДМУ.