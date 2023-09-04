Це трапилось 4 вересня 2023 року. Перед цим звільнення міністра анонсував Володимир Зеленський.

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Що відомо про заяву Резнікова

На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий,

– написав Олексій Резніков.



Заява Резнікова про відставку / Фото з фейсбуку міністра

Що цьому передувало