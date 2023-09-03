У серпні у ЗМІ почали ширитися чутки про те, що чинного міністра оборони Олексія Резнікова планують зняти з посади і відправити послом до Британії. Раніше Резніков заявляв, що коли б йому й запропонували посаду посла у Британії, то він не певний, що погодився б на неї.

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Слово за президентом

Відповідаючи на питання щодо свого можливого "призначення" на посаду посла, Резніков послався на Зеленського.

Всі рішення стосовно МОУ та МЗС приймає Президент. Все решта – це думки,

– наголосив він.

Слід зазначити, що у Зеленського вже питали, чи планує він відправити Резнікова у відставку.

Глава держави висловився доволі загально. Він заявив, що готовий коментувати будь-які кадрові рішення в державі лише після того, як ним будуть підписані відповідні укази.

Цивільний на чолі військового відомства

Незабаром виповниться два роки, як Олексій Резніков очолює Міноборони. За словами міністра, коли він взявся за нові обов'язки, в українському законодавстві у сфері оборони вже були ухвалені окремі зміни. Речі, які колись вважалися нормальними, змінилися.

Втім, з приходом Резнікова, змінився й традиційний погляд на те, яким має бути глава Міноборони. Раніше прийнятним вважалося, що цю посаду повинен обіймати військовий.

Це було правило, традиція. Але в результаті, це призводило до певних конфліктів між Міністерством оборони і Генеральним Штабом ЗСУ. І ця конфліктність ще й досі залишилася,

– зазначив чиновник.

Резніков, юрист за фахом, зауважив, що з того часу, як він очолив відомство, Міноборони і Збройні сили почали знаходити більше порозуміння.

За словами міністра, йому вдалося налагодити взаємодію між командами МОУ та ЗСУ.

Ми разом, та в кожного – свої задачі і свої функції. Це змінилося точно, нам вдалося налагодити цю синергію. Ми знаходимо порозуміння, знаходимо рішення, ми чуємо один одного. І це – головне, особливо зараз, під час відкритої фази війни,

– сказав Резніков.

Він додав, що не втручається, як міністр, у ведення військових дій та їх планування. Натомість, посадовець вирішує ті самі питання на державному і міжнародному рівнях.

Чутки про відставку Резнікова: що відомо