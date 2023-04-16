Також міністр пригадав, що його дружина плакала, коли його призначили на посаду. Варто пригадати, що на тлі скандалу з закупівлею продуктів у Міноборони ходили чутки про відставку міністра. Однак він тоді подякував за критику та запевнив, що робить висновки.
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Що сказав Резніков про відставку після війни
Олексій Резніков в інтерв'ю відповів на питання, чи думав йти у відставку.
Ах, це моя мрія! І вже тим більше моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром, цим я вам все і сказав. Ми чекаємо на день перемоги, тому що він дозволить мені підписати заяву про звільнення і повернутися до приватного життя,
– заявив міністр оборони.
Глава міністерства додав, що цей етап його життя "дуже, дуже важкий".
Також у розмові міністр зауважив, що Володимир Зеленський двічі пропонував йому посаду міністра оборони. Вперше під час розмови наприкінці серпня 2021 року Олексій Резніков "ввічливо відмовився від пропозиції".
Я більше бачив себе в зіткненнях з юридичними проблемами, можливо, у відкритті нових юридичних фронтів з Росією в міжнародних судах. Або у співпраці з генеральним прокурором та міністерствами закордонних справ та юстиції. Я думав, що переконав його, але через місяць він викликав мене до себе в кабінет і, щойно я увійшов, сказав: "Добре, міністр оборони",
– пригадав глава Міноборони.
Останні заяви Резнікова
- Міністр оборони розповів про втрати українських військових на повномасштабній війні. Олексій Резніков зазначив, що втрати України менші за кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині. Варто зауважити, що внаслідок землетрусу загинуло понад 45 тисяч осіб.
- Порівнюючи наші втрати з ворожими, міністр зауважив, що вони критично менші від російських. Олексій Резніков сказав: "Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині".
- Перед цим глава Міноборони пояснив, що для створення "броньованого кулака" нам потрібне озброєння як радянського, так і західного зразків. Адже радянську зброю можна відразу відправляти на фронт – ЗСУ вміють нею користуватись. Однак важливі й західні сучасні платформи, адже саме вони забезпечують якісні переваги для наших бійців.