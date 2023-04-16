Также министр напомнил, что его жена плакала, когда его назначили на должность. Следует вспомнить, что на фоне скандала с закупкой продуктов в Минобороны ходили слухи об отставке министра. Однако он тогда поблагодарил за критику и заверил, что делают выводы.
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Что сказал Резников об отставке после войны
Алексей Резников в интервью ответил на вопрос, думал уходить в отставку.
Ах, это моя мечта! И уж тем более моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром, этим я вам все сказал. Мы ждем дня победы, потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться к частной жизни,
– заявил министр обороны.
Глава министерства добавил, что этот этап его жизни "очень, очень тяжел".
Также в разговоре министр отметил, что Владимир Зеленский дважды предлагал ему должность министра обороны. Впервые во время разговора в конце августа 2021 года Алексей Резников "вежливо отказался от предложения".
Я больше видел себя в столкновениях с юридическими проблемами, возможно в открытии новых юридических фронтов с Россией в международных судах. Или в сотрудничестве с генеральным прокурором и министерствами иностранных дел и юстиции. Я думал, что убедил его, но через месяц он вызвал меня к себе в кабинет и, как только я вошел, сказал: "Хорошо, министр обороны",
– вспомнил глава Минобороны.
Последние заявления Резникова
- Министр обороны рассказал о потери украинских военных на полномасштабной войне. Алексей Резников отметил, что потери Украины меньше числа погибших в результате землетрясения в Турции. Следует отметить, что в результате землетрясения погибли более 45 тысяч человек.
- Сравнивая наши потери с враждебными, министр отметил, что они критически меньше российских. Алексей Резников сказал: "Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше числа погибших в результате землетрясения в Турции".
- Перед этим глава Минобороны пояснил, что для создания "бронированного кулака" нам нужно вооружение как советского, так и западного образцов. Ведь советское оружие можно сразу отправлять на фронт – ВСУ умеют им пользоваться. Однако важные и западные современные платформы, именно они обеспечивают качественные преимущества для наших бойцов.