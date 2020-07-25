Вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился. Решил он жениться в пункте пропуска Каланчак, который находится на административной границе с оккупированным Крымом.

Подробнее о свадьбе Резинкова

Избранницей чиновника стала ведущая программы "Утро в большом городе" на телеканале ICTV Юлия Зорий. Об этом вещатель сообщил на своем официальном сайте.

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Регистрировали брак молодожены в Центре предоставления административных услуг в Каланчаке. Заметим, что пара объявила о помолвке в феврале 2020 года. А дату брака пришлось переносить из-за распространения коронавируса. По этой причине переносили и дату росписи – церемония должна была состояться еще в начале июня.

Брак мы регистрировали на административной границе Крыма с Херсонской областью. Именно там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это, действительно, удобно, доступно и главное – безопасно,

– отметил Резников.

Юлия Зорий, со своей стороны, рассказала, что карантин не повлиял на их взаимоотношения, а наоборот, укрепил их еще больше.

На росписи присутствовали только свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей. В частности, среди них была и известная журналистка Соня Кошкина – в сети она поделилась фотографиями с церемонии.

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Вице-премьер Резников женился на ведущей Зорий на границе с Крымом (Фото: пресс-служба ICTV, Соня Кошкина)