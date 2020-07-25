Віцепрем’єр-міністр України та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков одружився. Вирішив він брати шлюб у пункті пропуску Каланчак, що розміщується на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Детальніше про весілля Резінкова

Обраницею посадовця стала ведуча програми "Ранок у великому місті" на телеканалі ICTV Юлія Зорій. Про це мовник повідомив на своєму офіційному сайті.

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Реєстрували молодята шлюб в Центрі надання адміністративних послуг в Каланчаку. Зауважимо, що пара оголосила про заручини в лютому 2020 року. А дату шлюбу довелося переносити через поширення коронавірусу. З цією причини переносили й дату розспису – церемонія мала відбутися ще на початку червня.

Шлюб ми реєстрували на адміністративній межі Криму з Херсонською областю. Саме там ми вирішили провести найважливішу для нас подію, аби показати, що будь-який українець може зробити те саме. Ми хотіли все перевірити на собі та цим бути корисними для інших. Це, дійсно, зручно, доступно та головне – безпечно,

– зауважив Резніков.

Юлія Зорій, зі свого боку, розповіла, що карантин не вплинув на їхні взаємини,а навпаки, зміцнив їх ще більше.

На розписі були присутніми лише свідки, брат Олексія, сестра Юлії та двоє зіркових гостей. Зокрема, серед них була й відомо журналістка Соня Кошкіна – у мережі вона поділилася світлинами з церемонії.

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Віцепрем'єр Резніков одружився з ведучою Зорій на межі з Кримом (Фото: пресслужба ICTV, Соня Кошкіна)