Олексій Резніков може стати міністром окупованих територій: що про нього відомо

В уряді збираються створити Міністерство тимчасово окупованих територій. Його може очолити представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков. Детальну біографію політика – читайте у нашому матеріалі.

Біографія Олексія Резнікова

Олексій Резніков народився 18 червня 1966 року у Львові. Протягом двох років (1984-1986 роки) Резніков проходив строкову військову службу в Парашутно-десантній службі ВПС СРСР. Після закінчення служби він навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка. У 1991 році закінчив юридичний факультет та отримав диплом з відзнакою.

Читайте також: Олексій Резніков може стати міністром тимчасово окупованих територій, – ЗМІ

Кар’єра

Після закінчення університету у 1991 році Олексій Резніков був співзасновником брокерської компанії "Галицькі цінні папери".

З 1999 року і протягом наступних трьох років працював заступником Голови Центру розвитку українського законодавства в Києві.

У 2000 роках Резніков заснував компанію "Правіс", яку пізніше перейменували на "Резніков, Власенко і партнери". У 2009 та 2010 році компанія стала переможцем рейтингу Chambers Europe Awards.

Разом зі Сергієм Власенком був адвокатом кандидата на пост президента Віктора Ющенка у справі про невизнання другого туру виборів 2004 року.

З 2011 до 2014 року – головний юрисконсульт Адвокатського Бюро "Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери". За сумісництвом — адвокат і партнер АО "Меджістерс".

З листопада 2018 року поновивив юридичну практику в якості партнера "Юридичної фірми "Астерс".



Резніков має юридичну освіту / Фото: 24tv.ua

Політична діяльність Олексія Резнікова

У 2008 році до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання. Обраний від Блоку Миколи Катеринчука. Член комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Читайте також: Мінські угоди необхідно переглянути: за яких умов Україна готова виконувати їх пункти

У червні 2014 року став головою Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих.

19 червня 2014 року Олексія Резнікова обрали заступником міського голови (секретар Київської міськради).

З 2015 року Резніков:

Голова Української делегації у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи у 2015 – 2016;

заступник голови Антикорупційної ради при Київському міському голові;

член ради соціального проєкту спільної дії "Зробимо разом";

член Цільової команди реформ з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

радник Київського міського голови.

З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань провадження самоврядних повноважень.

У 2017 році відповідав за проведення й організацію конкурсу "Євробачення" у Києві з боку КМДА.

Також Резніков відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017 – 2018 з боку КМДА.

У 2019 році Президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у тристоронній контактній групі.



Резнікова у 2019 році призначили представником України в ТГК / Фото: ednist.info

Резніков і його робота в ТГК

Олексій Резніков як представник України в ТГК заявив, що позиція української сторони щодо мінських угод залишається незмінною. Документ слід переглянути у частині контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі.

Також Україна готова виконувати пункти мінських угод лише у певному порядку:

роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;

встановлення режиму повної тиші;

виведення всіх незаконних збройних формувань з території України;

встановлення українського контролю над східним кордоном;

проведення виборів.

16 січня відбулося перше у 2020 році засідання ТКГ. Під час нього сторони досягнули деяких домовленостей: