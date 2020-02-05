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      Олексій Резніков може стати міністром окупованих територій: що про нього відомо

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      Біографія майбутнього міністра тимчасово окупованих територій / tsn.ua

      В уряді збираються створити Міністерство тимчасово окупованих територій. Його може очолити представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков. Детальну біографію політика – читайте у нашому матеріалі.

      Біографія Олексія Резнікова

      Олексій Резніков народився 18 червня 1966 року у Львові. Протягом двох років (1984-1986 роки) Резніков проходив строкову військову службу в Парашутно-десантній службі ВПС СРСР. Після закінчення служби він навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка. У 1991 році закінчив юридичний факультет та отримав диплом з відзнакою.

      Читайте також: Олексій Резніков може стати міністром тимчасово окупованих територій, – ЗМІ

      Кар’єра

      • Після закінчення університету у 1991 році Олексій Резніков був співзасновником брокерської компанії "Галицькі цінні папери".
      • З 1999 року і протягом наступних трьох років працював заступником Голови Центру розвитку українського законодавства в Києві.
      • У 2000 роках Резніков заснував компанію "Правіс", яку пізніше перейменували на "Резніков, Власенко і партнери". У 2009 та 2010 році компанія стала переможцем рейтингу Chambers Europe Awards.
      • Разом зі Сергієм Власенком був адвокатом кандидата на пост президента Віктора Ющенка у справі про невизнання другого туру виборів 2004 року.
      • З 2011 до 2014 року – головний юрисконсульт Адвокатського Бюро "Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери". За сумісництвом — адвокат і партнер АО "Меджістерс".
      • З листопада 2018 року поновивив юридичну практику в якості партнера "Юридичної фірми "Астерс".

      Олексій Резніков
      Резніков має юридичну освіту / Фото: 24tv.ua

      Політична діяльність Олексія Резнікова

      У 2008 році до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання. Обраний від Блоку Миколи Катеринчука. Член комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

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      У червні 2014 року став головою Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих.

      19 червня 2014 року Олексія Резнікова обрали заступником міського голови (секретар Київської міськради).

      З 2015 року Резніков:

      • Голова Української делегації у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи у 2015 – 2016;
      • заступник голови Антикорупційної ради при Київському міському голові;
      • член ради соціального проєкту спільної дії "Зробимо разом";
      • член Цільової команди реформ з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
      • радник Київського міського голови.

      З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань провадження самоврядних повноважень.

      У 2017 році відповідав за проведення й організацію конкурсу "Євробачення" у Києві з боку КМДА.

      Також Резніков відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017 – 2018 з боку КМДА.

      У 2019 році Президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у тристоронній контактній групі.

      Олексій Резніков
      Резнікова у 2019 році призначили представником України в ТГК / Фото: ednist.info

      Резніков і його робота в ТГК

      Олексій Резніков як представник України в ТГК заявив, що позиція української сторони щодо мінських угод залишається незмінною. Документ слід переглянути у частині контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі.

      Також Україна готова виконувати пункти мінських угод лише у певному порядку:

      • роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;
      • встановлення режиму повної тиші;
      • виведення всіх незаконних збройних формувань з території України;
      • встановлення українського контролю над східним кордоном;
      • проведення виборів.

      16 січня відбулося перше у 2020 році засідання ТКГ. Під час нього сторони досягнули деяких домовленостей:

      • обговорили наступний етап обміну полоненими;
      • домовилися про розведення сил на наступних додаткових 3 ділянках Донбасу;
      • обговорили ймовірність проведення місцевих виборів у регіоні.
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      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Окуповані території Олексій Резніков
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