Олексій Резніков може стати міністром окупованих територій: що про нього відомо
В уряді збираються створити Міністерство тимчасово окупованих територій. Його може очолити представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков. Детальну біографію політика – читайте у нашому матеріалі.
Біографія Олексія Резнікова
Олексій Резніков народився 18 червня 1966 року у Львові. Протягом двох років (1984-1986 роки) Резніков проходив строкову військову службу в Парашутно-десантній службі ВПС СРСР. Після закінчення служби він навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка. У 1991 році закінчив юридичний факультет та отримав диплом з відзнакою.
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Кар’єра
- Після закінчення університету у 1991 році Олексій Резніков був співзасновником брокерської компанії "Галицькі цінні папери".
- З 1999 року і протягом наступних трьох років працював заступником Голови Центру розвитку українського законодавства в Києві.
- У 2000 роках Резніков заснував компанію "Правіс", яку пізніше перейменували на "Резніков, Власенко і партнери". У 2009 та 2010 році компанія стала переможцем рейтингу Chambers Europe Awards.
- Разом зі Сергієм Власенком був адвокатом кандидата на пост президента Віктора Ющенка у справі про невизнання другого туру виборів 2004 року.
- З 2011 до 2014 року – головний юрисконсульт Адвокатського Бюро "Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери". За сумісництвом — адвокат і партнер АО "Меджістерс".
- З листопада 2018 року поновивив юридичну практику в якості партнера "Юридичної фірми "Астерс".
Резніков має юридичну освіту / Фото: 24tv.ua
Політична діяльність Олексія Резнікова
У 2008 році до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання. Обраний від Блоку Миколи Катеринчука. Член комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.
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У червні 2014 року став головою Комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих.
19 червня 2014 року Олексія Резнікова обрали заступником міського голови (секретар Київської міськради).
З 2015 року Резніков:
- Голова Української делегації у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи у 2015 – 2016;
- заступник голови Антикорупційної ради при Київському міському голові;
- член ради соціального проєкту спільної дії "Зробимо разом";
- член Цільової команди реформ з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
- радник Київського міського голови.
З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань провадження самоврядних повноважень.
У 2017 році відповідав за проведення й організацію конкурсу "Євробачення" у Києві з боку КМДА.
Також Резніков відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017 – 2018 з боку КМДА.
У 2019 році Президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у тристоронній контактній групі.
Резнікова у 2019 році призначили представником України в ТГК / Фото: ednist.info
Резніков і його робота в ТГК
Олексій Резніков як представник України в ТГК заявив, що позиція української сторони щодо мінських угод залишається незмінною. Документ слід переглянути у частині контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі.
Також Україна готова виконувати пункти мінських угод лише у певному порядку:
- роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;
- встановлення режиму повної тиші;
- виведення всіх незаконних збройних формувань з території України;
- встановлення українського контролю над східним кордоном;
- проведення виборів.
16 січня відбулося перше у 2020 році засідання ТКГ. Під час нього сторони досягнули деяких домовленостей:
- обговорили наступний етап обміну полоненими;
- домовилися про розведення сил на наступних додаткових 3 ділянках Донбасу;
- обговорили ймовірність проведення місцевих виборів у регіоні.