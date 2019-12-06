Резніков підтвердив, що очолив боротьбу за збереження Кличка на посаді голови КМДА

Олексія Резнікова запросили долучитися до справи в Конституційному суді як юриста.

Олексій Резніков підтвердив, що представляє інтереси народних депутатів минулого скликання, які просять Конституційний суд України визнати незаконним призначення на посаду голови Київської міської держадміністрації когось, крім обраного міського голови Віталія Кличка.

"Мене дійсно вказали як одного з можливих представників при розгляді в Конституційному суді цього подання. Це було влітку. Як юриста мене запросили тоді представляти цю позицію", – заявив Резніков під час вчорашнього ефіру "Право на владу". Під час ефіру ведуча Наталія Мосійчук запропонувала йому підтвердити або спростувати чутки про те, нібито в Офісі президента планують призначити його главою КМДА.

"Ви з одного боку представляєте інтереси Кличка, а з іншого боку президент Зеленський говорить про те, що, очевидно, пану Кличку доведеться посунутися. Ви з ким? Ви на якій стороні?", – запитала Мосійчук.

У мене немає жодного доручення від Віталія Кличка представляти його в Конституційному суді. Якщо почитати звернення 45 народних депутатів минулої каденції до Конституційного суду, там прізвище Кличка в підписному листі не стоїть,

– відповів Резніков.

Нагадаємо, народний депутат України VIII скликання Юрій Левченко, за інформацією своїх джерел, повідомив, що головою Київської міської державної адміністрації нібито планують призначити Олексія Резнікова, кандидатуру якого нібито активно просуває Офіс президента і який є давнім соратником мера столиці Віталія Кличка. "Це черговий доказ того, як заступник голови ОП Єрмак домовився з Кличком, розділив з ним корупційні потоки і тепер вони разом, разом з новими "смотрящими" Тищенком і Комарницьким керують Києвом", – зазначив Левченко.

Він повідомив, що Резніков був секретарем Київради при першій каденції Кличка, а потім його заступником і радником. Він зазвичай присутній на всіх неформальних "стратегічних нарадах" мера.

Зазначимо, в середині листопада в інтерв'ю виданню "Гордон" Резніков всіляко хвалив Віталія Кличка, називаючи його "реальним лідером". Коментуючи інформацію про те, що Кличко втратив контроль над столицею, а реальну владу отримали так звані "смотрящі", він заявив, що Кличко – "точно не маріонетка".

Кличко – реальний лідер. На мою думку, для нього як для особистості зараз прекрасна пора. Він на власні очі може переконатися, хто поруч з ним зрадник і боягуз. Його команда проходить тестування і сортування,

– заявляв Резніков.

Також він виправдовував ситуацію з корупцією в столиці тим, що "Віталій Володимирович дуже довіряє людям". "(Кличко. – Ред.) прив'язується, йому складно розлучатися, навіть якщо людина "шаліє". Йому не хочеться вірити в погане. Буває, хтось помилився, оступився, наговорюють", – заявив він в інтерв'ю.

Крім того, Рєзніков в інтерв'ю несподівано схвально відгукувався про помічника президента України Андрія Єрмака, коментуючи питання "нормандських" переговорів.

"Ключовим членом команди є помічник президента Андрій Єрмак. Він залучений в процес ментально, емоційно, технічно і організаційно. Він, в першу чергу, забезпечує гармонізацію та взаємодію в рамках мінського і нормандського форматів, комунікує зі сторонами. По суті події, що відбуваються в Мінську , відкривають двері для саміту на вищому рівні. Єрмак задає тон всій команді, але цей тон завжди узгоджений з президентом", – заявив він.

Нагадаємо, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.