Резников подтвердил, что возглавил борьбу за сохранение Кличко на посту главы КГГА

Алексея Резниквоа пригласили присоединиться к делу в Конституционном суде как юриста.

Алексей Резников подтвердил, что представляет интересы народных депутатов прошлого созыва, которые просят Конституционный суд Украины признать незаконным назначение на должность председателя Киевской городской госадминистрации кого-то, кроме избранного городского главы Виталия Кличко.

"Меня действительно указали как одного из возможных представителей при рассмотрении в Конституционном суде этого представления. Это было летом. Как юриста меня пригласили тогда представлять эту позицию", – заявил Резников во время вчерашнего эфира "Право на власть". Во время эфира ведущая Наталья Мосейчук предложила ему подтвердить или опровергнуть слухи о том, будто в Офисе президента планируют назначить его главой КГГА.

"Вы с одной стороны представляете интересы Кличко, а с другой стороны президент Зеленский говорит о том, что, очевидно, господину Кличко придется подвинуться. Вы с кем? Вы на какой стороне?", – спросила Мосийчук.

У меня нет никакого поручения от Виталия Кличко представлять его в Конституционном суде. Если почитать обращение 45 народных депутатов прошлой каденции в Конституционный суд, там фамилия Кличко в подписном листе не стоит,

– ответил Резников.

Напомним, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Левченко, по информации своих источников, сообщил, что председателем Киевской городской государственной администрации якобы планируют назначить Алексея Резникова, кандидатуру которого якобы активно продвигает Офис президента и который является давним соратником мэра столицы Виталия Кличко. "Это очередное доказательство того, как заместитель председателя ОП Ермак договорился с Кличко, разделил с ним коррупционные потоки и теперь они вместе, вместе с новыми "смотрящими" Тищенко и Комарницким руководят Киевом", – отметил Левченко.

Он сообщил, что Резников был секретарем Киевсовета при первой каденции Кличко, а потом его заместителем и советником. Он обычно присутствует на всех неформальных "стратегических совещаниях" мэра.

Отметим, в середине ноября в интервью изданию "Гордон" Резников всячески хвалил Виталия Кличко, называя его "реальным лидером". Комментируя информацию о том, что Кличко потерял контроль над столицей, а реальную власть получили так называемые "смотрящие", он заявил, что Кличко – "точно не марионетка".

Кличко – настоящий лидер. По моему мнению, для него как для личности сейчас прекрасное время. Он воочию может убедиться, кто рядом с ним предатель и трус. Его команда проходит тестирования и сортировки,

– заявлял Резников.

Также он оправдывал ситуацию с коррупцией в столице тем, что "Виталий Владимирович очень доверяет людям". "(Кличко. – Ред.) привязывается, ему сложно расставаться, даже если человек "неистовствует". Ему не хочется верить в плохое. Бывает, кто-то ошибся, оступился, наговаривают", – заявил он в интервью.

Кроме того, Резников в интервью неожиданно одобрительно отзывался о помощнике президента Украины Андрее Ермаке, комментируя вопрос "нормандских" переговоров.

"Ключевым членом команды является помощник президента Андрей Ермак. Он вовлечен в процесс ментально, эмоционально, технически и организационно. Он, в первую очередь, обеспечивает гармонизацию и взаимодействие в рамках минского и нормандского форматов, коммуницирует со сторонами. По сути события, происходящие в Минске, открывают двери для саммита на высшем уровне. Ермак задает тон всей команде, но этот тон всегда согласован с президентом", – заявил он.

Напомним, народные депутаты Украины Верховной Рады VIII созыва от различных фракций обратились в Конституционный Суд с представлением о предоставлении официального толкования Основного Закона Украины в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице.