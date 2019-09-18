Зеленський увів у мінський процес ексзаступника Кличка

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до власного указу про представництво України у тристоронній контактній групі. Новим указом президент ввів у мінський процес Олексія Резнікова.

Відтепер Резніков представлятиме Україну у тристоронній контактній групі, зазначається в указі на сайті президента.

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Що відомо про Олексія Резнікова?

Олексій Резніков – український юрист, партнер юридичноїх фірми "Астерс". Сам правник родом зі Львова, а народився він у 1966 році (53 роки).

Цікаво, що він тривалий час був заступником київського місього голови Віталія Кличка. Спочатку у період 2014-2015 років як заступник мера Києва, а потім – у 2016-2018 роках – заступником голови КМДА.

Одним з найцікавіших моментів його кар'єри є те, що Резніков на пару з Сергієм Власенком були адвокатами кандидата на пост президента Віктора Ющенка у справі про невизнання другого туру виборів 2004 року.

У 2019 році Олексій Резніков працював незалежним членом наглядової ради АТ "Ощадний банк України". Втім попри доволі великий послужний список як юриста, у нього фактично відсутній дипломатичний досвід.