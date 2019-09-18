Зеленский ввел в минский процесс экс-заместителя Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в собственный указ о представительстве Украины в трехсторонней контактной группе. Новым указом президент ввел в минский процесс Алексея Резникова.

Отныне Резников будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе, говорится в указе на сайте президента.

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Что известно об Алексее Резникове?

Алексей Резников – украинский юрист, партнер юридической фирмы "Астерс". Сам юрист родом из Львова, а родился он в 1966 году (53 года).

Интересно, что он длительное время был заместителем киевского местного председателя Виталия Кличко. Сначала в период 2014-2015 годов как заместитель мэра Киева, а затем – в 2016-2018 годах – заместителем председателя КГГА.

Одним из интереснейших моментов его карьеры является то, что Резников на пару с Сергеем Власенко были адвокатами кандидата на пост президента Виктора Ющенко в деле о непризнании второго тура выборов 2004 года.

В 2019 году Алексей Резников работал независимым членом наблюдательного совета АО "Ощадный банк Украины". Впрочем, несмотря на довольно большой послужной список как юриста, у него фактически отсутствует дипломатический опыт.