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      Зеленский ввел в минский процесс экс-заместителя Кличко

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      Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в Минске
      Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в Минске / asterslaw.com

      Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в собственный указ о представительстве Украины в трехсторонней контактной группе. Новым указом президент ввел в минский процесс Алексея Резникова.

      Отныне Резников будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе, говорится в указе на сайте президента.

      К слову: Кабмин согласовал кандидатуру главы Фонда госимущества

      Что известно об Алексее Резникове?

      Алексей Резников – украинский юрист, партнер юридической фирмы "Астерс". Сам юрист родом из Львова, а родился он в 1966 году (53 года).

      Интересно, что он длительное время был заместителем киевского местного председателя Виталия Кличко. Сначала в период 2014-2015 годов как заместитель мэра Киева, а затем – в 2016-2018 годах – заместителем председателя КГГА.

      Одним из интереснейших моментов его карьеры является то, что Резников на пару с Сергеем Власенко были адвокатами кандидата на пост президента Виктора Ющенко в деле о непризнании второго тура выборов 2004 года.

      В 2019 году Алексей Резников работал независимым членом наблюдательного совета АО "Ощадный банк Украины". Впрочем, несмотря на довольно большой послужной список как юриста, у него фактически отсутствует дипломатический опыт.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Минские договоренности Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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