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      Кабмин согласовал кандидатуру главы Фонда госимущества

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      Дмитрий Сенниченко может возглавить Фонд госимущества
      Дмитрий Сенниченко может возглавить Фонд госимущества / abcnews.com.ua

      Во время своего очередного заседания 18 сентября Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру на должность председателя Фонда государственного имущества Украины. Чиновники поддержали поданную премьером Алексеем Гончаруком кандидатуру Дмитрия Сенниченко.

      Кабмин согласовал внесение его кандидатуры на рассмотрение Верховной Рады Украины, отмечается на сайте правительства.

       К слову: Глава Фонда гоосимущества опроверг слухи о своем задержании

      Что известно о Дмитрии Сенниченко?

      Сенниченко Дмитрий Владимирович родился в Киеве в 1973 году (46 лет). Он известный украинский экономист и финансист.

      В 1997 году окончил Институт международных отношений Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. В том же году начал свою карьеру – работал экономистом в НБУ, где осуществлял управление проектами Всемирного банка в финансовом секторе.

      Впоследствии работал в службе премьер-министра Украины Виктора Ющенко на должности международного секретаря. Был, в частности, ответственен за развитие и поддержку международных связей, сотрудничество с международными финансовыми организациями и инвесторами.

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      Последнее время работал на посту директора управления недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте", где также осуществлял корпоратизацию и реформу государственного предприятия.

      Чем занимается Фонд госимущества?
      Фонд государственного имущества Украины – орган власти, который занимается реализацией государственной политики в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности.

      Миссия Фонда заключается в повышении инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики Украины. С целью ее достижения, стратегия Фонда это прозрачное и профессиональное распоряжение государственным имуществом Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Фонд госимущества Украины
      Источник: 24 канал
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