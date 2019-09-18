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      Кабмін погодив кандидатуру очільника Фонду держмайна

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      Дмитро Сенниченко може очолити Фонд держмайна
      Дмитро Сенниченко може очолити Фонд держмайна / abcnews.com.ua

      Під час свого чергового засідання 18 вересня Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру на посаду голови Фонду державного майна України. Урядовці підтримали подану прем'єром Олексієм Гончаруком кандидатуру Дмитра Сенниченко.

      Кабмін погодив внесення його кандидатури на розгляд Верховної Ради України, зазначається на сайті уряду.

      До слова: Глава Фонду держамайна спростував чутки про своє затримання

      Що відомо про Дмитра Сенниченка?

      Сенниченко Дмитро Володимирович народився у Києві в 1973 році (46 років). Він відомий український економіст та фінансист.

      У 1997 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Того ж року розпочав свою кар'єру – працював економістом у НБУ, де здійснював управління проектами Світового банку у фінансовому секторі.

      Згодом працював у службі прем'єр-міністра України Віктора Ющенка на посаді міжнародного секретаря. Був, зокрема, відповідальний за розбудову та підтримку міжнародних зв’язків, співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами.

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      Останнім часом працював на посаді директора управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті", де також здійснював корпоратизацію та реформу державного підприємства.

      Чим займається Фонд держмайна?Фонд державного майна України – орган влади, який займається реалізацією державної політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності.

      Місія Фонду полягає у підвищенні інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності економіки України. З метою її досягнення, Стратегія Фонду це прозоре і професійне розпорядження державним майном України.

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      Теги: Новини України Новини політики Фонд держмайна України Кабінет Міністрів України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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