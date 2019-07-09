Глава Фонду держамайна спростував чутки про своє затримання

У мережі пройшла інформація про те, що детективи НАБУ затримали в.о глави Фонду держмайна Віталія Трубарова та провели обшуки в його кабінеті. Сам чиновник це заперечує.

Чиновника було затримано, наразі слідчі проводять обшук із виїмкою документів, пише "Економічна правда".

До слова: САП погодила підозру міністру енергетики Насалику і кільком губернаторам

Спочатку віце-прем'єр-міністр Павло Розенко написав на своїй сторінці у Facebook, що ніхто нікого не затримував, оскільки сам Трубаров перебуває у нього на засіданні.

Проте джерело стверджує, що Трубарова затримали вже після цього засідання.



У прес-службі НАБУ підтвердили, що сьогодні спільно із СБУ вони здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві за фактом можливого вчинення корупції. Деталі наразі невідомі.

Сам глава Фонду держмайна Віталій Трубаров спростував чутки про затримання на своїй сторінці у Facebook:

Поки в інформаційному просторі мене начебто затримувало НАБУ, доповідав на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку пропозиції Фонду щодо закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту",

– написав він

Відзначимо, що зараз тривають обшуки у Волинському ДФС. Слідчі ДБР викрили схему маніпуляцій з податковим кредитом та податком на додану вартість, що завдала збитків державі на суму близько 190 мільйонів гривень.