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      Обшуки у Волинському ДФС: правоохоронці розкрили злочинну схему митників та податківців

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      Держбюро розслідувань розкрило схему зловживання податковими кредитами
      Держбюро розслідувань розкрило схему зловживання податковими кредитами / ДБР

      Слідчі ДБР викрили схему маніпуляцій з податковим кредитом і податком на додану вартість на території Волинської області. Схема передбачала залучення митників, податківців та низку підприємств і завдала збитків державі на щонайменше 190 мільйонів гривень.

      У чому суть злочинної схеми?

      Підприємства, які імпортували автомобілі, після їх ввезення та розмитнення в Україні документи виписували на покупця – здебільшого, певну фізичну особу. Але ці документи були підробленими. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

      До теми: У кінці червня ДБР здійснило десятки обшуків через корупцію в Міноборони й неякісні бронежилети

      А згодом завезені автомобілі "вдруге" продавали – вже за підробленими документами – підприємствам на території України. 

      Для чого робили такий "транзитний продаж" з підробкою документів?

      Фактично це був не так продаж автомобіля, як продаж імпортного ПДВ. Адже внаслідок втілення цієї схеми підприємства-покупці без законних на те підстав отримували податковий кредит і ухилялися від сплати податків.

      Хто організував злочинну схему? 

      Уже відомо, що схема діяла за сприяння та прямої участі службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

      Що робить ДБР?

      Слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні ДФС на Волині та місцях проживання підозрюваних в участі у злочинній схемі службових осіб. У справі Бюро співпрацює з ГПУ та Департаментом захисту економіки Нацполіції.

      Які збитки держави?

      За попередніми підрахунками слідчих, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

      ДФС
      Обшуки у ДФС Волині здійснює ДБР спільно з прокурорами та поліцією

      Ситуацію прокоментувала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. За її словами, "співробітники ДФС покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток".

      6 липня стало відомо, що робота головного митника Волинської області, а також керівників Чернівецької, Львівської та Закарпатської митниць, викликала незадоволення у президента Зеленського. Глава держави попросив їх написати заяви на звільнення.

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      Теги: Новини України Корупція Волинь Новини Луцька Державна фіскальна служба Державна митна служба Гроші ПДВ Розслідування Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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