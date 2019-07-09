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      САП погодила підозру міністру і кільком губернаторам

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      Холодницький заявив про підготовлену підозру для міністра
      Холодницький заявив про підготовлену підозру для міністра / www.obozrevatel.com

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура у понеділок, 8 липня, погодила підозру одному з міністрів. Крім того, триває процес погодження підозр іншим службовцям.

      Зараз серед завдань детективів є належне вручення підозри міністру, розповів очільник САП Назар Холодницький в ефірі "Прямого".

      Цікаво: Щодо Холодницького відкрили провадження: що загрожує керівникові САП

      Зараз у САП також триває процес погодження та підготовка повідомлення підозр деяким чинним губернаторам та суддям.

      Робота триває, детективи працюють, прокурори наглядають. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база, суспільство буде бачити результати публічно. Ми не будемо їх приховувати,
      – запевнив Холодницький.

      Втім, головний антикорупційний прокурор так і не уточнив, кому саме з членів Кабміну узгоджено підозру.

      Нещодавні провадження САП:

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      Теги: Новини України Новини політики
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