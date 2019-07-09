САП погодила підозру міністру і кільком губернаторам
Спеціалізована антикорупційна прокуратура у понеділок, 8 липня, погодила підозру одному з міністрів. Крім того, триває процес погодження підозр іншим службовцям.
Зараз серед завдань детективів є належне вручення підозри міністру, розповів очільник САП Назар Холодницький в ефірі "Прямого".
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Зараз у САП також триває процес погодження та підготовка повідомлення підозр деяким чинним губернаторам та суддям.
Робота триває, детективи працюють, прокурори наглядають. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база, суспільство буде бачити результати публічно. Ми не будемо їх приховувати,
– запевнив Холодницький.
Втім, головний антикорупційний прокурор так і не уточнив, кому саме з членів Кабміну узгоджено підозру.
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