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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
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      Двох народних депутатів можуть позбавити недоторканності

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      Нардепів Скуратовського та Дзензерського можуть притягнути до кримінальної відповідальності
      Нардепів Скуратовського та Дзензерського можуть притягнути до кримінальної відповідальності / Колаж 24 канал

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче притягнути до кримінальної відповідальності народних депутатів Сергія Скуратовського від Радикальної партії та Дениса Дзензерського з "Народного фронту". Відповідне подання САП вже передала генпрокурору Юрієві Луценку.

      У САП повідомили, що Скуратовського та Дзензерського хочуть притягнути до відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Для цього детективи Національного антикорупційного бюро зібрали достатньо доказів.

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      Спершу погодити притягнення нардепів до відповідальності повинен Луценко, а після нього – Верховна Рада.

      Чому САП хоче покарати Скуратовського? Народний обранець протягом 2 років не декларував свої компанію на Мальті та яхту, яку пізніше переоформив на помічницю. Восени 2017 року проти Скуратовського відкрити кримінальну справу.

      Чому САП хоче покарати Дзензерського? Народний обранець не задекларував за 2015 та 2016 роки інформацію про те, що в нього є фінансові зобов’язання на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Це гроші, які стягуються з Дзензерського на підставі набутих чинності судових рішень. Сам політик переконує, що не повинен був декларувати цю інформацію. Влітку 2017 року САП вже просила у Луценка про зняття недоторканності з Дзензерського, однак ГПУ не підтримала цього. А влітку 2018 року у САП узагалі закрили кримінальне провадження щодо Дзензерського. Щоправда, згодом суд змусив САП поновити справу.

      8 лютого 2019 року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що не очікує до виборів позитивних розглядів у справах щодо електронних декларацій народних депутатів.

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      Теги: Новини України Новини політики е-декларування Верховна Рада Корупція НАБУ Юрій Луценко ГПУ Розслідування САП
      Джерело: 24 канал
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