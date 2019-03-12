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      Двух народных депутатов могут лишить неприкосновенности

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      Нардепов Скуратовского и Дзензерского могут привлечь к уголовной ответственности
      Нардепов Скуратовского и Дзензерского могут привлечь к уголовной ответственности / Коллаж 24 канал

      Специализированная антикоррупционная прокуратура хочет привлечь к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского от Радикальной партии и Дениса Дзензерского из "Народного фронта". Соответствующее представление САП уже передала генпрокурору Юрию Луценко.

      В САП сообщили, что Скуратовского и Дзензерского хотят привлечь к ответственности за представление заведомо недостоверных сведений в декларации. Для этого детективы Национального антикоррупционного бюро собрали достаточно доказательств.

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      Сначала согласовать привлечение нардепов к ответственности должен Луценко, а после него – Верховная Рада.

      Почему САП хочет наказать Скуратовского?Народный избранник в течении 2 лет не декларировал свои компании на Мальте и яхту, которую позже переоформил на помощницу. Осенью 2017 года против Скуратовского открыли уголовное дело.

      Почему САП хочет наказать Дзензерского?Народный избранник не задекларировал в 2015 и 2016 годах информацию о том, что у него есть финансовые обязательства на общую сумму более 4 миллиардов гривен. Это деньги, которые взимаются с Дзензерского на основании судебных решений. Сам политик утверждает, что не должен был декларировать эту информацию. Летом 2017 года САП уже просила Луценко о снятии неприкосновенности с Дзензерского, однако ГПУ не поддержала этого. А летом 2018 года в САП вообще закрыли уголовное производство в отношении Дзензерского. Правда, впоследствии суд заставил САП возобновить дело.

      8 февраля 2019 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что не ожидает до выборов положительных разбирательств по делам о электронных декларациях народных депутатов.

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      Теги: Новости Украины е-декларирование Новости политики Верховная Рада Коррупция Расследования ГПУ Юрий Луценко НАБУ САП
      Источник: 24 канал
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