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      Мэру Одессы Труханову объявили подозрение

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      Труханову объявили подозрение из-за недостоверной информации в декларации
      Труханову объявили подозрение из-за недостоверной информации в декларации / Фото из открытых источников

      Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 марта объявила подозрение в декларировании недостоверной информации мэру Одессы Геннадию Труханову.

      Сейчас чиновника допрашивают прокуроры САП. О подозрении ему лично сообщил Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

      Читайте также: Сигнал, что своих не сдаем, – эксперт о закрытии дела против Труханова

      Труханов подозревается в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 годы, – добавили в САП.

      Статья 366-1 Уголовного Кодекса Украины карается штрафом, общественными работами или лишением свободы на срок до 2 лет.

      Одесский городской голова не ожидал вызова на допрос и заявил руководителю САП о "политическом заказе".

      Труханов также пожелал Холодницкому, чтобы его побыстрее уволили с поста главы САП.

      Какие дела были открыты против Труханова?
      В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления – присвоении и расхищении имущества в особо крупных размерах. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

      Однако, 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение. Из-за этого, Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения Труханова дело относительно незаконного обогащения Труханова закрыли, – НАБУ еще 28 февраля

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      Теги: Новости Украины Новости политики е-декларирование Геннадий Труханов Назар Холодницкий САП
      Источник: 24 Канал
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