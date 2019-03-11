Мэру Одессы Труханову объявили подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 марта объявила подозрение в декларировании недостоверной информации мэру Одессы Геннадию Труханову.

Сейчас чиновника допрашивают прокуроры САП. О подозрении ему лично сообщил Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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Труханов подозревается в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 годы, – добавили в САП.

Статья 366-1 Уголовного Кодекса Украины карается штрафом, общественными работами или лишением свободы на срок до 2 лет.

Одесский городской голова не ожидал вызова на допрос и заявил руководителю САП о "политическом заказе".

Труханов также пожелал Холодницкому, чтобы его побыстрее уволили с поста главы САП.

Какие дела были открыты против Труханова?

В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления – присвоении и расхищении имущества в особо крупных размерах. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.



Однако, 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение. Из-за этого, Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения Труханова дело относительно незаконного обогащения Труханова закрыли, – НАБУ еще 28 февраля