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      Сигнал, что своих не сдаем, – эксперт о закрытии дела против Труханова

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      НАБУ закрыло дело против Труханова из-за решения Конституционного суда
      НАБУ закрыло дело против Труханова из-за решения Конституционного суда / Фото из открытых источников

      Закрытие дела о незаконном обогащении мэра Одессы Геннадия Труханова – сигнал, что своих не сдаем.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Петр Олещук.

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      НАБУ может закрыть много дел против чиновников, которых подозревают в незаконном обогащении. Это демонстрация того, что Украина – не надежный партнер в вопросе борьбы с коррупцией. Резкие заявления, которые раздавались с Запада из-за отмены этого закона, говорят о том, что они элементарно устали от того, что украинская власть постоянно пытается кого-то обмануть,
      – отмечает Петр Олещук.

      Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее? 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение. В статье сказано, что госслужащий может быть лишен свободы, если не может подтвердить законность приобретения своих активов. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".

      Эту статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза для выполнения Плана действий для введения безвизового режима. Это одно из обязательств Украины перед МВФ. Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

      Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения городского головы Одессы Геннадия Труханова еще 28 февраля. Почти 30 народных депутатов из разных фракций могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении.

      В то же время, отмечает политолог, закрытие дела против Труханова не означает, что с него сняты все подозрения. В значительной части дел, где фигурирует статья о незаконном обогащении чиновников, есть другие подозрения. Поэтому закрытие по одной статье не означает автоматического закрытие антикоррупционных производств в НАБУ.

      При этом, говорит Петр Олещук, надо смотреть на то, какой будет судьба новой редакции законопроекта о наказании за незаконное обогащение. Если Верховная Рада не примет этот закон, то будет громкий скандал, который будут использовать во время выборов. В первую очередь, против Порошенко. Поэтому выбор для Порошенко и его окружения сложный.

      Что известно о деле "Краян" и участии в нем Труханова? В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

      В Украине в незаконном обогащении подозревают:

      • экс-исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана;
      • министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
      • экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;
      • экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;
      • лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;
      • заместителя председателя СБУ Павла Демчину.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Коррупция Конституционный суд НАБУ Геннадий Труханов
      Источник: 24 канал
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