В Украине отменили уголовную статью о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Все потому, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Такой вывод суда мотивирован тем, что нормы уголовного законодательства должны быть ясными и недвусмысленными, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Конституционном суде. Ведь через привлечение к уголовной ответственности может быть ограничена свобода человека и другие его конституционные права и свободы.

Говорится об уголовной статье, где сказано, что если человек, на которого возложены государственные функции, не может подтвердить законность приобретения своих активов, то он может быть лишен свободы.

В Конституционном суде говорят, что законодательная конструкция статьи о незаконном обогащении "допускает обвинения, основанные на предположениях". Кроме того, она содержит предписания, регламентирующие процесс доказывания, хотя это относится к сфере уголовного процессуального законодательства.

12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов.

В Конституционном суде пока ничего не комментируют. Ожидается, что решение суда официально опубликуют 27 февраля.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий по визовой либерализации. А еще было одним из обязательств Украины перед Международным Валютным Фондом.

Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

На сегодня Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по этой статье.

Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?

Подозрения по этой статье объявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчины.