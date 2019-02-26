19:56
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, сегодня
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Украине отменили уголовную статью о незаконном обогащении

      242 Читати новину українською
      В Украине отменили уголовную статью о незаконном обогащении
      В Украине отменили уголовную статью о незаконном обогащении / Иллюстративное фото

      Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Все потому, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

      Такой вывод суда мотивирован тем, что нормы уголовного законодательства должны быть ясными и недвусмысленными, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Конституционном суде. Ведь через привлечение к уголовной ответственности может быть ограничена свобода человека и другие его конституционные права и свободы.

      Говорится об уголовной статье, где сказано, что если человек, на которого возложены государственные функции, не может подтвердить законность приобретения своих активов, то он может быть лишен свободы.

      В Конституционном суде говорят, что законодательная конструкция статьи о незаконном обогащении "допускает обвинения, основанные на предположениях". Кроме того, она содержит предписания, регламентирующие процесс доказывания, хотя это относится к сфере уголовного процессуального законодательства.

      12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов.

      В Конституционном суде пока ничего не комментируют. Ожидается, что решение суда официально опубликуют 27 февраля.

      Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий по визовой либерализации. А еще было одним из обязательств Украины перед Международным Валютным Фондом.

      Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

      На сегодня Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по этой статье.

      Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?
      Подозрения по этой статье объявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

      blog_ava
      Скандал в "Укроборонпроме": что известно про фигурантов схемы
      сегодня
      1091
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Законодательство Криминальные новости Конституционный суд
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка
      сегодня , 19:45 Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка
      Анастасія Кримова 246
      Махинации на оборонных закупках: 6 самых громких скандалов во время войны
      сегодня , 19:30 Махинации на оборонных закупках: 6 самых громких скандалов во время войны
      Ігор Саджениця 80
      Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
      сегодня , 19:11 Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
      392
      Мы должны быть готовы к возвращению Крыма в любой момент, – Чийгоз
      сегодня , 19:01 Мы должны быть готовы к возвращению Крыма в любой момент, – Чийгоз
      Єлизавета Герасимюк 308
      Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной: карта
      сегодня , 18:38 Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной: карта
      680
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Lyft будет платить по $550 в месяц тем, кто откажется от машины
       2 августа 2018 , 13:19
      Ожидание очередной феерии Коноплянки против лидера Бундеслиги в дерби и юбилейном матче
       8 декабря 2018 , 12:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук