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      В Україні скасували кримінальну статтю про незаконне збагачення

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      В Україні скасували кримінальну статтю про незаконне збагачення
      В Україні скасували кримінальну статтю про незаконне збагачення / Ілюстративне фото

      Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Усе тому, що положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

      Такий висновок суду мотивований тим, що норми кримінального законодавства повинні бути ясними і недвозначними, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в Конституційному суді. Адже через притягнення до кримінальної відповідальності може бути обмежена свобода людини та інші її конституційні права і свободи.

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      Мовиться про кримінальну статтю, де сказано, що якщо людина, на яку покладені державні функції, не може підтвердити законність придбання своїх активів, то вона може бути позбавлена волі.

      У Конституційному суді кажуть, що законодавча конструкція статті про незаконне збагачення "допускає звинувачення, засновані на припущеннях". Крім того, вона містить розпорядження, які регламентують процес доведення, хоча це відноситься до сфери кримінального процесуального законодавства.

      12 грудня 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів.

      У Конституційному суді поки що нічого не коментують. Очікується, що рішення суду офіційно опублікують 27 лютого.

      Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. А ще це було одним із зобов’язань України перед Міжнародним Валютним Фондом.

      Найтяжче покарання за незаконне збагачення – ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

      На сьогодні Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за цією статтею.

      Кого сьогодні в Україні підозрюють у незаконному збагаченні? Підозри за цією статтею оголошені екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитрові Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику. А ще справи про можливе незаконне збагачення відкриті щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка та заступника голови СБУ Павла Демчини.

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      Теги: Новини України Новини політики Корупція Конституційний суд Кримінальні новини Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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