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      Справу міністра Омеляна про незаконне збагачення передали до суду

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      Справу міністра Омеляна про незаконне збагачення передали до суду
      Справу міністра Омеляна про незаконне збагачення передали до суду / 24 канал

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна до Солом'янського райсуду Києва. Міністра ще у вересні 2018 року запідозрили у незаконному збагаченні та недекларуванні, а тепер суд розгляне справу по суті.

      У САП повідомили, що працюючи виключно на державній службі, Омелян не міг заощадити достатньо грошей, щоб у 2015 році придбати новий автомобіль преміум-класу за понад 1,4 мільйона гривень і зберігати готівкою 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро.

      Читайте також: НАБУ опублікувало "переписки" Омеляна, які нібито підтверджують його незаконне збагачення: фото

      Щоб не декларувати придбане авто, міністр зареєстрував його на рідного брата. При цьому користувалися автомобілем обвинувачений і його дружина.

      Крім того, подаючи декларації за 2015-2016 роки, Омелян навмисне не задекларував право користування автомобілем, витрати на його покупку, витрати на оренду будинку в передмісті Києва та право користування будинком і земельною ділянкою.

      Інформація в деклараціях очільника Мінінфраструктури за вказані роки відрізняються від достовірних понад 8 мільйонів гривень.

      13 вересня 2018 року Національне антикорупційне бюро вручило Володимиру Омеляну повідомлення про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні. А наступного дня Солом’янський райсуд Києва відпустив міністра на поруки.

      Омелян незаконне збагачення
      Схема декларування недостовірної інофрмації Омеляном

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Судді САП Розслідування Корупція е-декларування
      Джерело: 24 канал
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