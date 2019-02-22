Дело министра Омеляна о незаконном обогащении передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Соломенский райсуд Киева. Министра еще в сентябре 2018 году заподозрили в незаконном обогащении и недекларировании, а теперь суд рассмотрит дело по существу.

В САП сообщили, что работая исключительно на государственной службе, Омелян не мог сэкономить достаточно денег, чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум-класса за более чем 1,4 миллиона гривен и хранить наличными 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро.

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Чтобы не декларировать приобретенный автомобиль, министр зарегистрировал его на родного брата. При этом пользовались автомобилем обвиняемый и его жена.

Кроме того, подавая декларации за 2015-2016 годы, Омелян умышленно не задекларировал право пользования автомобилем, расходы на его покупку, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком.

Информация в декларациях главы Мининфраструктуры за указанные годы отличаются от достоверных на более чем 8 миллионов гривен.

13 сентября 2018 года Национальное антикоррупционное бюро вручило Владимиру Омеляну сообщение о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. А на следующий день Соломенский райсуд Киева отпустил министра на поруки.



Схема декларирования недостоверной инофрмации Омеляном